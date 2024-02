Emotivo relato del entrenador Gustavo Cisneros en pleno tratamiento contra un cáncer: “No dejar el fútbol es una decisión de vida”

El crudo relato de Gustavo Cisneros

Gustavo Cisneros, técnico del Club Atlético Fénix y prominente figura en el fútbol de ascenso de Argentina, enfrenta por segunda vez el proceso de recuperación de un cáncer de próstata, una enfermedad que ya había sufrido anteriormente. Este desafío de salud se hizo público la semana pasada cuando el entrenador compartió en sus redes sociales que nuevamente le habían detectado la enfermedad en los estudios. El martes, tras un empate contra Cañuelas por la segunda fecha del torneo de Primera B (Tercera División), Cisneros habló sobre la situación y reveló el apoyo pedido a su familia y equipo.

“Estoy dolorido, muy triste. Ahora me estoy yendo a la clínica, ayer me querían internar y le pedí al oncólogo que me dé 24 horas. Ahí vamos, día a día”, comenzó su relato en diálogo con TyC Sports tras la igualdad del conjunto albinegro. Y luego, añadió: “Me esperan dos quimios el viernes, la programación de AFA del partido con Los Andes también se puso el viernes. Hablé con los médicos para tratar que sean lo más temprano posible. Le prometí al plantel hacer todo lo posible para poder estar”, agregó.

Además de agradecer los mensajes de apoyo que recibió del mundo del fútbol, como los de Gustavo Alfaro y Néstor Lorenzo (entrenadores argentinos que comandan las selecciones de Costa Rica y Colombia, respectivamente), el experimentado DT manifestó: “La bronca y la tristeza es que luché mucho, pensé que lo había superado, pero de repente en un control, porque son enfermedades muy traicioneras, y me pone por segunda vez en esta situación. El cuerpo no es el mismo”.

“Le dije a mi familia que ya era una decisión de vida no dejar esto, lo hablé con los jugadores, con José de Rosa que es el vicepresidente del club. Voy a seguir hasta donde el alma y el cuerpo me dé”, concluyó. Antes del reciente encuentro de su equipo, los jugadores le dedicaron una bandera en señal de apoyo.

La batalla de Cisneros contra esta enfermedad comenzó hace tres años, mientras dirigía al Cultural Santa Rosa de la Segunda División de Perú. Después de experimentar síntomas alarmantes, un oncólogo le diagnosticó un cáncer “agresivo” de próstata que más tarde evolucionaría a cáncer de huesos. Su regreso a Buenos Aires para tratarse fue posible gracias a la ayuda del Arsenal de Sarandí, que en ese momento se encontraba en Perú para un encuentro de la Copa Sudamericana.

Durante su tratamiento recibió el apoyo de diversas figuras del fútbol, incluyendo a Marcelo Gallardo. A pesar de un arduo régimen de quimioterapia y otros tratamientos, Cisneros había reportado mejorías significativas en su salud, llegando a compartir noticias alentadoras sobre la reducción de su tumor.