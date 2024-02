El zurdazo desde 30 metros de Zuculini que se clavó en el ángulo y la jugada de Almendra que generó enojo en la goleada de Racing sobre Newell’s

Racing tuvo otra jornada soñada en la Copa de la Liga con una contundente victoria 4-0 sobre Newell’s en el duelo que inició la 5ª fecha de la Copa de la Liga en el Estadio Marcelo Bielsa. Si bien Adrián Maravilla Martínez volvió a brillar con un doblete tras su hattrick ante San Lorenzo, las miradas quedaron todas centradas en el terrible gol que firmó Bruno Zuculini.

El partido ya tenía a la Academia dos goles arriba cuando el reloj del complemento todavía no llegaba al segundo minuto de acción. Un despeje en el área de la Lepra quedó picando algunos metros detrás de la medialuna del área y el ex River Plate no dudó: sacó un zurdazo de airea que tomó gran velocidad para colgarse en el ángulo del arco que custodió Ramiro Macagno y firmó así el 3-0.

“Es un golazo, pero no lo recuerdo. Te juro que no lo recuerdo. Tengo una imagen de cuando entra, pero lo tengo que ver ahora de vuelta en el vestuario. Es un gol muy importante para mí, pero principalmente para el equipo porque nos dio la tranquilidad para seguir jugando y sosteniendo la idea que tenemos de jugar, presionar y estar los 90 minutos concentrados. Sirve para la confianza, para demostrarnos a nosotros que estamos trabajando bien”, expresó ante las cámaras de ESPN el mediocampista de 30 años luego de la goleada que tuvo un grito también de Facundo Mura. “Venía de muchos meses sin jugar. Hoy realmente lo estoy disfrutando. Racing me abrió las puertas para volver a mi casa. Los capitanes me recibieron de la mejor manera, trato de disfrutarlo”, agregó.

“Una noche espectacular, una noche de esas que hay que repetir. Trabajamos para que se hagan costumbre, que se hagan normales. Detrás de este partido hay mucho trabajo, mucha humildad, solidaridad entre nosotros. Seguiremos en este camino de seguir corrigiendo cosas y puliendo errores que tenemos como equipo. Es un paso importante, pero los pies sobre la tierra porque falta mucho. Tuvimos mucha suerte, tienen un gran equipo y un gran cuerpo técnico que admiro mucho, con un gran jugador como Éver Banega que es jerarquía pura para el fútbol argentino. Es espectacular que vuelva. Que la gente se permita ilusionar, pero detrás de nosotros hay mucho trabajo y vamos a seguir para que Racing siga compitiendo al máximo nivel. Los pies sobre la tierra para que Racing gane cada fin de semana”, planteó.

El partido también tuvo una escena que generó enojo en los jugadores locales cuando faltaban nueve minutos para el cierre y el tanteador ya estaba cerrado. El ex Boca Juniors Agustín Almendra, que ingresó a los 58 minutos por Leonel Miranda, recibió en mitad de cancha un pase largo de Agustín García Basso. Sin marca, decidió hacer unos jueguitos antes de darle la pelota atrás a Juan Fernando Quintero. Varios futbolistas se enfurecieron por la acción del futbolista de 24 años y fueron a buscarlo para recriminarle una vez que la acción se detuvo.

La Academia, que ganó tres juegos, está tercero en la Zona B con 10 unidades detrás de Godoy Cruz (12) y Newell’s (12) con la misma cantidad de puntos que Estudiantes de La Plata. La próxima jornada será el sábado 17 de febrero en Avellaneda ante el Tomba (desde las 19) y el sábado siguiente irá al Libertadores de América (a partir de las 17) para disputar el clásico contra Independiente.