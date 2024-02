Sigue la tensión entre Benzema y Gallardo: la actitud del francés que molestó al DT y dejó en evidencia que su relación está rota

La relación entre Karim Benzema y Marcelo Gallardo, cada vez más tirante

No existe tregua entre Karim Benzema y Marcelo Gallardo: salió a la luz que el delantero francés abandonó la práctica del último lunes, en la que el entrenador argentino le había ordenado hacerlo de forma particular por sus reiteradas ausencias tras el período de vacaciones en Al-Ittihad. En su afán de no dar privilegios, el Muñeco lo mantuvo fuera de la lista de convocados para el partido de hoy por la Liga Saudí frente a Al-Taee.

Te puede interesar: Alina Moine dio detalles de su relación con Marcelo Gallardo y habló sobre las fotos juntos en Mónaco: “Compartimos muchísimas cosas”

“El técnico argentino, firme en su convicción de no dar privilegios y en pos de la justicia dentro del vestuario, le ordenó al ex del Real Madrid ejercitarse en solitario tras una primera parte de trabajo con el grupo, que, por cierto, hoy juega un amistoso. Sin embargo, Karim se negó a hacerlo, se enfadó... y al poco abandonó la sesión”, fue lo que informó el medio español Marca, en lo que sería un nuevo capítulo en la disputa entre el director técnico y la gran figura del plantel.

Gallardo pretende que Benzema se disculpe ante sus compañeros por haber estado en falta, para demostrar que ningún elemento de su plantilla tendrá privilegios a la hora de ser considerado en cancha. Karim estaba en condiciones de al menos entrenarse de forma diferenciada, pero se marchó del club sin tener un careo con el DT. En la jornada de martes, reapareció para ejercitarse junto a los lesionados.

Te puede interesar: Antony Blinken se reunió con Mohamed bin Salman en la primera parada de su gira por Oriente Medio

A fines del año pasado, tras una mala racha personal, Benzema fue apuntado por los hinchas con un hiriente apodo: “Ben-Hazima” (hijo de la derrota). Por este motivo, cerró su cuenta de Instagram y se alejó de las redes sociales. Frente a su inesperada ausencia en Yeda, desde su entorno desmintieron distintos rumores que circularon y afirmaron que tenía permiso del club para recuperarse de una lesión en uno de sus pies. Sin embargo, Gallardo tomó la decisión de excluirlo de la pretemporada que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos luego de las reiteradas faltas a las prácticas y por la falta de noticias sobre su paradero.

Gallardo-Benzema, un nuevo capítulo en la novela saudí

La bola de trascendidos no se detuvo: en Inglaterra aseguraron que Benzema estaba en negociaciones con el Chelsea inglés y que su salida de Arabia Saudita era inminente. Mientras tanto, el plantel comandado por el estratega argentino siguió con la preparación, entrenamientos y partidos. Y le mandó un mensaje indirecto al francés: “Entrenando juntos, ganando juntos”, fue la frase que acompañó a una foto del Muñeco con el resto de los jugadores en una práctica.

Te puede interesar: Antony Blinken llegó a Arabia Saudita en el inicio de su quinta gira por Medio Oriente desde el ataque de Hamas a Israel

Hugues Vigier, abogado del jugador, tomó la palabra hace un par de semanas y dio lugar a los rumores de la chance de volver a Olympique de Lyon: “Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría... pero no me lo ha anunciado por el momento”. Además, insistió con sus ausencias debido a una lesión y se refirió a su nivel actual: “Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.

“Debió haber vuelto el 2 de enero. En el club están furiosos por lo que pasó y por no haber podido contactarse con él durante diez días”, ventilaron desde la agencia AFP sobre el estado de situación y descontento en Al-Ittihad por la actitud del francés que supo ser Balón de Oro en 2022.

Con un contrato firmado por 200 millones de euros, comparable al de Cristian Ronaldo en Al-Nassr, el presente y futuro de Karim Benzema es una incógnita. Y está claro que Marcelo Gallardo no lo indultará hasta que dé marcha atrás con su actitud y se responsabilice por las ausencias por las que fue marginado.