La desafiante frase del entorno de Karim Benzema tras la polémica en Al Ittihad por la decisión que tomó Gallardo

Vinclaron a Benzema con la Premier League (Reuters)

Karim Benzema, el consagrado delantero francés cuyo nombre resonó por sus logros con el Real Madrid y quien fuera ganador del Balón de Oro en 2022, atraviesa un momento complicado en su carrera, alejado de las canchas que lo han visto triunfar. Con contrato vigente hasta 2026 con el Al-Ittihad, campeón de la Liga Profesional Saudí, Benzema ha sido marginado de la pretemporada del equipo por su nuevo técnico, Marcelo Gallardo, debido a su ausencia reiterada en los entrenamientos.

El entrenador argentino, recientemente al mando del conjunto saudita, tomó la decisión tan solo horas antes del inicio de la preparación del equipo en Dubai. La ausencia del jugador, que asciende a más de seis entrenamientos consecutivos, se convirtió en un asunto de disciplina que El Muñeco no pasó por alto, trazando un límite definitivo al no incluir al delantero en el crucial periodo de preparación.

La carrera del delantero galo, que parecía continuar en ascenso, ha encontrado un bache en este nuevo escenario y, a raíz de eso, comenzaron las especulaciones sobre su futuro que han resonado en distintos medios europeos y entre los aficionados.

La prensa inglesa ha vinculado a Benzema con un posible fichaje por el Chelsea FC, mientras que en Francia, algunos fanáticos se ilusionan con la posibilidad de su regreso al Olympique de Lyon, el club que lo vio despuntar en el deporte profesional hace casi quince años.

Benzema podría emigrar de tierras saudíes (Europa Press)

Hugues Vigier, abogado de Benzema, ofreció declaraciones a BFMTV que arrojan luz sobre la situación del delantero. “Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en el Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita,” detalló Vigier, explicando las razones detrás de las ausencias del jugador.

Vigier, haciendo referencia al historial de Benzema, recordó la capacidad de resiliencia de su cliente: “Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas.”

En cuanto a las críticas ante su rendimiento actual , Vigier se mostró crítico: “Cuando estás en este nivel tan alto y luego en un momento dado tus resultados son un poco menos buenos, inmediatamente venimos y decimos que este es el final de tu carrera.”

El abogado se pronunció también sobre las posibilidades de que Benzema vuelva a Francia, aclarando su postura sobre un potencial regreso a Lyon: “Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría... pero no me lo ha anunciado por el momento”, lo que añadió incertidumbre sobre el desenlace de esta historia. Por otro lado, prefirió mantenerse al margen de conjeturas que lo sitúan en la Premier League, específicamente en equipos como Arsenal y Chelsea, a pesar de que un artículo del diario británico The Telegraph señaló que el ex jugador del Lyon podría contemplar favorablemente un traspaso a los Blues.

En su estadía en el Al-Ittihad, Benzema ha sumado un total de 20 partidos con una cuenta de 12 goles y cinco asistencias. Estas cifras, aunque respetables, podrían no ser suficientes para asegurar su permanencia en un equipo donde la disciplina y la consistencia parecen ser claves en la era de Gallardo. El panorama para el francés, aunque incierto, sugiere cambios significativos en su trayectoria futbolística.

Finalmente, el jurista se pronunció sobre la demanda contra el ministro del interior francés Gérald Darmanin, quien afirmó que Benzema tiene “vinculos notorios” con un grupo islamita: “Mi cliente ha sufrido amenazas”. “Karim Benzema no tiene ningún problema con Francia. Escúchelo hablar de Francia. Francia le enseñó todo. Sus padres todavía viven en el centro de Bron a pesar de que él podía permitirse el lujo de pagarles una bonita residencia en Arabia Saudita”, sentenció.