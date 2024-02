El inesperado mensaje que Jürgen Klopp le mandó al Colo Mac Allister por el nivel de su hijo Alexis en Liverpool: “Es un médico del fútbol”

Jürgen Klopp nunca escondió su admiración por el nivel que mostró Alexis Mac Allister en Liverpool desde que abandonó el Brighton y se calzó la número 10 del equipo que actualmente lidera la Premier League. Lo que sí sorprendió fue la decisión del técnico de narrar en plena conferencia de prensa la historia de vida de la familia y mandarle un mensaje especial a su padre, el Colo, que tuvo una extensa carrera como futbolista profesional.

El DT alemán reconoció que estaba “muy” a satisfecho con lo hecho por el futbolista que acumula 1 gol y 1 asistencia en 17 presentaciones por la Premier que está en curso. “Estoy encantado. Hay tantas cosas que he dicho sobre los jugadores portugueses... Pero no estoy seguro de todos los jugadores argentinos, no conozco a tantos, pero Macca es igual en el centro del campo, como un médico del fútbol, no sé”, expresó.

Y rápidamente se refirió al vínculo del fútbol que une a todos los Mac Allister, con un foco especial en Carlos Javier, el padre de Alexis, Francis (28 años, en Rosario Central) y Kevin (26 años, en Royale Union de Bélgica). “Maravillosa historia con el padre, el tío y los primos, y los hermanos... Todos son futbolistas y analizan los partidos ya de niños. El padre pregunta: ‘¿Qué has visto en el partido?’. No podría agradecer lo suficiente a su padre esos conocimientos y esa educación. Jugar en esa posición como él juega es muy especial. Muy, muy especial. Es superagresivo, superinteligente y su aporte para todo nuestro juego de posesión es importantísima”.

Carlos Javier Mac Allister actualmente tiene 55 años y carga con una carrera destacada en el fútbol argentino. Debutó a mediados de los 80 en Argentinos Juniors, pero tuvo su momento más sobresaliente a inicios de los 90 con la camiseta de Boca Juniors, previo al paso por Racing y Ferro. Incluso contabilizó apariciones con la selección argentina en su rol de defensor, siendo parte del recordado Repechaje para el Mundial de Estados Unidos 1994 ante Australia que marcó el regreso de Diego Maradona a una Albiceleste que comandaba Coco Basile.

Su hijos menor, Alexis, redobló la interesante trayectoria de su padre. Luego de pasar cuatro temporadas en el Brighton, y convertirse en una pieza clave del equipo, The Reds desembolsaron unos 40 millones de euros para apropiarse del pase del futbolista que venía de ser campeón del mundo en Qatar con la selección argentina. Tras un semestre en el club, el mediocampista de 25 años ya se convirtió en una pieza fundamental.

“No lo hemos tenido ahora durante todos los años desde que estoy aquí, pero durante unos cuantos años cuando estamos en una buena posición todo el mundo quiere escribir un libro sobre un jugador individual y esto es fantástico, esto es fantástico. Todos son buenos, todos son muy, muy buenos. Por eso estamos, en este momento, en lo más alto de la tabla. Esta es la mejor liga y estamos en lo más alto de la tabla, ¿qué dice eso? ¿Hay malos jugadores en este equipo? No. Está bien, respondo a tus preguntas, pero el trabajo no consiste en reflexionar sobre lo que hicieron y lo fantásticos que son”, declaró Klopp, uniendo una respuesta general a la pregunta puntual que le habían hecho sobre “Macca”, como lo apoda.