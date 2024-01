El padre del Dibu Martínez reveló que su hijo quiere terminar su carrera en un equipo argentino

El padre del Dibu Martínez confesó que su hijo quiere terminar su carrera en Independiente

Emiliano Martínez se formó en Independiente y a los 11 años dejó su Mar del Plata natal para mudarse a su pensión. A los 16 años se fue al Arsenal de Inglaterra, pero el arquero campeón mundial de la selección argentina tiene decidido regresar al país y terminar su carrera en el club de Avellaneda, según reveló su padre, Alberto Martínez. Incluso, el Dibu quiere hacerlo vigente y en una buena forma.

“Si Dibu viene al fútbol argentino, que va a venir a Independiente obvio, no va a venir a otro club, quiere volver sano, con 36 ó 37 años. No quiere venir a terminar la carrera mal en Independiente, por lo que él me dijo. ¿Por qué se hizo una casa acá Emi?”, reveló Beto Martínez en una entrevista en TyC Sports. “Si Dibu va a la cancha de Racing yo pienso que lo van a aplaudir”, agregó. A partir de esta revelación, los hinchas de Independiente se ilusionan con la vuelta de un jugador formado en el club y que aprendió a quererlo en el lustro que lo tuvo como futbolista.

El golero marplatense de 31 años tiene arraigo con el Rojo donde trabajó con Miguel Ángel Santoro, histórico guardameta del club de Avellaneda que supo ganar la Copa Libertadores en cuatro ocasiones. Pepé le inculcó sus consejos y fue el que le puso el apodo de Dibu.

El Dibu Martínez en las Inferiores de Independiente (@juancruzanselmi)

El posible retorno a Independiente generó una locura en los fanáticos del Rojo y las redes sociales ardieron por la revelación de Beto Martínez. De cumplirse su palabra, Dibu regresaría a la entidad en los próximos años y considerando su competitividad lo haría con el objetivo de pelear arriba y poder conseguir algún título, algo que distinguió al conjunto de Avellaneda en sus mejores épocas. Desde hace 22 años que no logra un título nacional y su última consagración fue en el plano internacional, la Copa Suruga Bank en 2018 tras conseguir la Sudamericana en 2017.

Luego de su etapa en Independiente, Martínez fue vendido con 16 años al Arsenal de Inglaterra por 500 mil euros por el 65 por ciento del pase. Debido a su falta de continuidad en Los Gunners, en Inglaterra fue cedido a diversos clubes como el Oxford United (2012), Sheffield Wednseday (2013-2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015-2016) y Reading (2019). También estuvo en el Getafe (2017-2018) de España.

El 16 de septiembre de 2020 fue vendido al Aston Villa, en una operación que alcanzó los 20 millones de libras (25,4 millones de dólares) convirtiéndolo de esta manera en el arquero argentino más caro de la historia. Desde entonces se desempeña en el conjunto de Birmingham, donde fue figura lo que le valió la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina.

El resto es historia conocida: supo aprovechar la chance de reemplazar a Franco Armani cuando tuvo COVID-19 en la previa a los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas en 2021 y tras sus buenas actuaciones ante Chile y Colombia se aferró al once inicial en la Copa América realizada en Brasil ese años. Los tres penales atajados a Colombia en la semifinales lo ratificaron como figura. En el Mundial Qatar 2022 también brilló y hoy es un ídolo indiscutido del fútbol argentino.