Tevez habló del mercado de Independiente: el extranjero que es “prioridad”, la frase que le dijo a Alan Franco y la polémica sobre Santi López

El Independiente de Carlos Tevez comenzará el 2024 con el semblante renovado. Es que después de lograr salir de la zona peligrosa del descenso, el conjunto de Avellaneda encara la nueva temporada con la idea de ser protagonista en la Copa de la Liga, el primer torneo del año en el fútbol argentino.

En la antesala del viaje que realizará el plantel con destino a Estados Unidos, el que habló con los medios fue el entrenador del Rojo. Carlitos dejó definiciones sobre los refuerzos: la llegada de Gabriel Ávalos (“sí, era prioridad”) y la necesidad de sumar un marcador central para mejorar la defensa. ¿Hay chances que regrese Alan Franco? “Si abrís el juego, va tu rival a buscarlo. Te los daría los nombres, pero por ese motivo no te los voy a dar”, dijo. Y agregó una frase que generó las risas de los periodistas presentes. “Plata no tenemos, así que estamos al horno”.

Además, se refirió a la incorporación de los juveniles en el primer equipo y dio su veredicto sobre la situación de Santiago López, figura de la selección argentina Sub 17 que todavía no renovó su vínculo con el club. El ex técnico de Rosario Central también deslizó cuál es su prioridad para reforzar la zona de volantes y con qué condiciones quiere a ese jugador.

Las mejores frases de Carlos Tevez sobre el presente de Independiente

Sobre utilizar a los juveniles en el primer equipo: “Es que hay una controversia con los juveniles. Atencio tiene 21 años, no es un juvenil. Quiroga no es un juvenil, tiene 21 años y jugaba en la Reserva. Santi Lopez tiene 17, él si es juvenil. Parmo es juvenil. Hay chicos de la Reserva campeona que no eran juveniles. Entonces, hay una controversia con eso. Y hay que entender que somos Independiente y que no podemos jugar con eso. Tenemos que ir a lo seguro. Si podemos ayudarlos en el proceso para que lleguen de la mejor forma. Pero si los ponemos, sea un defensor, un mediocampista y nos hace un gol, o en un clásico, y se caen… ¿De quién es la culpa? Yo pienso en Independiente, a mí no me importa si me putean en una cancha. Trato de hacer lo mejor para Independiente, no para mí. Si decimos que somos el Rey de Copas, lo tenemos que demostrar, no podemos jugar con eso. Los juveniles, a los que llevo, les tengo mucha confianza porque sé que el club necesita sacar jugadores para tener ese patrimonio que necesitamos porque no tenemos ese presupuesto de 4 millones para arriba para armar un gran plantel para poder pelear. ¿Quién te lo da? Los juveniles, pero tampoco podemos tirar a la cancha a los juveniles para que nos salven. Tenemos que hacer un trabajo fino”.

Sobre la llegada de Ávalos: “Contento con su llegada. Todos le vamos a pedir que haga goles. No le voy a pedir otra cosa. Obvio que lo voy a querer mejorar y pedirle siempre más. Estoy contento con Gaby y todos los chicos que llegaron. Estoy contento con la llegada de los cuatro jugadores (Sporle, Luna y Maestro Puch)”.

Su mirada sobre el resto de los refuerzos: “Tenemos chicos como Sporle y Puch que tienen más experiencia en Primera, con varios partidos. Necesitábamos que alguien le pelee a Damián (Pérez) en el ala izquierda. Luna es una apuesta que creo que podemos hacerlo crecer muchísimo y puede pelearle el puesto a cualquiera de los grandes. Nos falta un mediocampista y un defensor, con eso estaremos”.

¿Hay chances que regrese Alan Franco?: “Alan es muy hincha de Independiente. Se lo dije a él por teléfono: ‘Te necesito acá para pelear el campeonato’. Después son negociaciones de él con el club, no es fácil”.

Quiñónez, el volante apuntado por Tevez: “Me gusta el volante de área a área, no tanto el posicional. Fue lo que más nos costó el año pasado, pero no hay muchos así. Tratamos de buscar. Johnny Quiñónez es prioridad porque me gusta, sino se puede buscaremos una alternativa, que nos sirva y no nos salga tan caro”.

La decisión de no llevar a Nicolas Domingo: “A Nico le tengo un gran respeto, es muy querido en el club. Lamentablemente tengo chicos como Iván, como Rodrgigo (Rey) que son los referentes de este grupo. Traer a Nico y que no juegue, que no sea de la partida, me parece mentirle a él de entrada. Me parece que no era justo. Decidí no traerlo por esto, para no faltarle el respeto”.

¿Santi López viaja a la pretemporada?: “Yo tengo en la lista que Santi va a la pretemporada. Si la dirigencia toma otra decisión, será cosa suya que me tienen que informar, porque ya estamos casi subidos al avión. Pero me sorprende, porque no estoy enterado. Sé del problema que hay con Santi, no me hago el boludo, pero si hay una decisión del club, me la tendrán que informar. Por ahora, lo tengo conmigo en la pretemporada. Si el club toma otra decisión, será decisión del club, no mía. Es un tema muy personal, un tema que tiene que arreglar él con su familia, y yo no puedo querer influir en su decisión, porque yo voy a querer que juegue en Independiente. Cualquier partido que yo tome le haría mal chico, así que es una decisión que tiene que tomar la dirigencia. Yo puedo aconsejarlo para bien o para mal, queda en mí, pero no sería justo en este momento. En los entrenamientos es un jugador más, lo tengo en cuenta, pero si la dirigencia toma la decisión de no llevarlo, no es un tema mío”.