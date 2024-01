11 frases de Martín Demichelis: qué planifica para el Diablito Echeverri, radiografía de Fonseca y el mercado de pases de River

Demichelis se refirió al inicio de la temporada de River Plate

El plantel de River Plate se encuentra en Orlando, Estados Unidos, donde comenzó la pretemporada que llevará adelante hasta el próximo 21 de enero. El plantel partió hacia el país del norte con una nómina de los 28 futbolistas y durante sus primeros días, el entrenador Martín Demichelis brindó la primera entrevista del año. Fue a través de la señal deportiva TyC Sports, donde el DT advirtió que el Millonario “está activo en el mercado”, por lo que aguarda la llegada de algún refuerzo de jerarquía.

“Cada comienzo de año se renuevan las expectativas y las energías. Vamos a convivir durante dos semanas, con partidos amistosos. Será corta, reducida, pero también muy intensa: tendremos muchos trabajos en doble turno, porque sabemos de las obligaciones que tenemos al intentar defender dos coronas y el deseo de sumar alguna más. Sabemos que en el plano internacional, nos fuimos de manera temprana de la competición, por eso buscaremos todos los focos”, destacó el DT.

“Éste año no podemos ser menos de lo que fuimos”, enfatizó el entrenador; y reconoció que apostará por la rotación debido al ajustado calendario que deberá afrontar desde el último fin de semana de enero. “Los jugadores saben que cada lunes se renueva la posibilidad de demostrar en la semana quién está para jugar el domingo. No busco a un once de memoria, pero sí un funcionamiento”, subrayó.

Con relación a la conformación del plantel, el ex defensor sostuvo que está “muy contento”, porque “es un honor” observar a los juveniles que fueron promovidos para la temporada, aunque mencionó que aguarda por la llegada de otros futbolistas. Además, destacó que el Diablito Echeverri “es muy humilde”, pero “hay que cuidarlo y protegerlo”, porque tendrá un año muy importante por delante. “A Claudio lo vamos a tener éste año y le vamos a exigir”, argumentó. Finalmente, Demichelis analizó las condiciones de Fonseca a quien considera un jugador “muy técnico, con muy buen pie y muy inteligente. Esperemos que se adapte bien”.

Antes de despedirse, Micho hizo hincapié al estilo que intentará imponer en el Monumental. “Yo no soy el dueño de River, cumplo un rol importante dentro de la institución, pero el club es de la gente. Lo único que quiero es que después de cada partido, la gente se vaya feliz”, concluyó

Cabe recordar que Miguel Borja no salió desde Buenos Aires y se unirá al plantel directamente en las instalaciones de la IMG Academy, ubicado en Bradenton. El único refuerzo hasta el momento es el mediocampista uruguayo Nicolás Fonseca, quien firmó un contrato hasta diciembre de 2027. Los ausentes son el defensor uruguayo Sebastián Boselli, el mediocampista Santiago Simón y el delantero Santiago Solari, quienes participarán del torneo Preolímpico en Venezuela. Además, el plantel ya no cuenta con Emanuel Mammana, Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Salomón Rondón y Matías Suárez.

Entre los juveniles promovidos a los que hizo referencia Demichelis se destacan Franco Mastantuono, Ian Subiabre, Tobías Leiva y Daniel Zabala más los arqueros Santiago Beltrán y Lucas Lavagnino. Estos se suman a Claudio Echeverri y Agustín Ruperto, quienes ya se entrenaban con el plantel profesional desde fines de 2023.

El Millonario disputará un amistoso contra Monterrey de México, el miércoles 17 de enero y tiene otros dos por confirmar. El plantel completo con el que trabaja Demichelis es el siguiente:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Enzo Díaz, Paulo Díaz, Daniel Zabala, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pírez, Héctor David Martínez.

Mediocampistas: Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Nicolás Fonseca, Ignacio Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Tobías Leiva, Franco Mastantuono, Esequiel Barco, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez.

Delanteros: Claudio Echeverri, Facundo Colidio, Miguel Borja, Agustín Ruberto, Ian Subiabre.