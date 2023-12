La AFA homenajeó a los campeones mundiales de Qatar en el predio Lionel Messi: las perlitas del primer aniversario del título

La AFA homenajeó a los campeones mundiales en el primer aniversario del título de la selección argentina en Qatar

En el primer aniversario del título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, los campeones fueron homenajeados este lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Estuvieron presentes algunos de los ganadores en las Copas del Mundo de 1978 y 1986. El evento se hizo en el predio Lionel Andrés Messi y en Ezeiza, si bien se especuló con la presencia del capitán del seleccionado, La Pulga se quedó con su familia en Funes donde disfruta de sus vacaciones.

La reunión estuvo a cargo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y entre los campeones mundiales presentes estuvieron Alberto Tarantini y Omar Larrosa, quienes levantaron el trofeo de local en 1978; además de Carlos Tapia y Oscar Ruggeri, que dieron la vuelta olímpica en México 1986. Hubo también números musicales y entre los artistas se presentaron la bailarina Mora Godoy, el cantante Rusherking, el DJ Fer Palacios y también la cantante Soledad Patorutti.

Algunos trascendidos afirmaron que cerca de las 21 ingresó un micro descapotable al predio de la AFA, que sería el mismo que llevó a los campeones de Qatar el 20 de diciembre de 2022 en los festejos multitudinarios con cinco millones de personas en las calles aquel martes inolvidable. La explosión popular se hizo sentir por cortar la sequía en un Mundial a nivel mayores luego de 36 años.

El emocionante video de la AFA por el primer aniversario del título en el Mundial de Qatar

La delegación completa que estuvo en Qatar fue invitada, pero la mayoría de los jugadores no pudieron estar presentes ya que aún están disputando las fechas del fútbol europeo. El único de los campeones mundiales presentes en el lugar fue Thiago Almada, quien juega en el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y es el capitán de la Selección Sub 23 que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. El ex Vélez formó parte de los últimos amistosos preparatorios. Además, tampoco estuvo Franco Armani, quien se encuentra concentrado con el plantel de River Plate que el viernes jugará el Trofeo de Campeones contra Rosario Central.

El otro gran ausente en el evento fue el entrenador Lionel Scaloni, al igual que su cuerpo técnico integrado por Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala. Cabe recordar que el DT de Pujato puso en duda su continuidad y en el sorteo de la Copa América reconoció que aún está analizando si seguirá en el cargo, pese a que no puso plazos. En principio, seguiría hasta la Copa América que se jugará a mediados de 2024 en los Estados Unidos.

El resto de los consagrados en Qatar habrían participado mediante videollamadas o mensajes grabados en los que saludaron a los presentes y agradecieron a sus compañeros, el cuerpo técnico, la dirigencia y a los hinchas por haber acompañado el proceso.

La agenda de la selección argentina marca el reencuentro para la fecha FIFA de marzo con dos partidos amistosos cuyos rivales aún no están confirmados. Scaloni habría solicitado jugar contra selecciones europeas y evitar otra gira por Asia, con rivales de menor calibre. Luego será el turno de la disputa de la Copa América que se llevará a cabo del 10 de junio al 14 de julio.