“Son cuatro disparos”: la historia detrás de la nueva revelación en el caso Leonel Pernía

Leo Pernía logró su segundo título en la máxima divisional del TN y tras la carrera en Viedma se encontraron orificios de bala en su auto, según denunció su equipo (@leonelpernia)

Una semana después de la denuncia realizada por los abogados de Leonel Pernía, este lunes hubo más novedades en el caso sobre los disparos en el Ford Focus del bicampeón de la Clase 3 de Turismo Nacional (TN). Se trata de un nuevo orificio de bala en el frente del coche, según informó Mauro García, dueño del equipo MG-C Pergamino. Este nuevo impacto sería de un calibre distinto al de los otros tres y se pudo constatar luego de un peritaje.

Te puede interesar: Histórico: Independiente venció 2-1 a Tigre y se consagró campeón del Torneo de Reserva después de 33 años

“Siempre fueron cuatro disparos, pero este último era dudoso y lo pudimos confirmar hoy con un cuerpo de peritos de parte, no oficiales de la fiscalía, que mandaron los abogados de Pernía. Ahora podemos confirmar que son cuatro disparos. Se llevaron las medidas para analizar en el laboratorio porque posiblemente hayan usado dos calibres diferentes de armas de fuego”, le dijo a García a este medio.

Los otros tres impactos denunciados son en la óptica delantera izquierda, en la parrilla donde se encontró la única bala en el radiador y en el caño de admisión del motor, que al ser de aluminio impidió una explosión. “Si el supuesto disparo, en vez de pegar donde pegó, pegaba sólo 10 centímetros más arriba, le pegaba en el pecho a Pernía”, informó la denuncia del corredor de 48 años.

Te puede interesar: De perder la final con el equipo de Hamilton a ser responsables del éxito de Rosberg: los mecánicos argentinos que brillaron en el Extreme E

El peritaje lo ordenaron los abogados de Pernía, los doctores Roberto Herrera y Mariano Di Giussepe. Este nuevo elemento probatorio se adjuntará a la evidencia enviada a Viedma, donde la causa ya está siendo investigada por la fiscalía local. En dicha ciudad rionegrina se corrió la última fecha del TN el pasado 18 de noviembre y allí se consagró al Tanito Pernía luego de su tercer puesto en la final.

El nuevo disparo confirmado en la pericia ordenada por los abogados (Crédito: Mauro García)

Después de la carrera, según la denuncia hecha por los patrocinantes del piloto de Tandil, se apuntó a un colaborador de José Manuel Urcera llamado Hernán Gómez, alias “El Goma”, quien quiso filmar la largada del auto de Pernía y “molestar a García en su tarea, ya que su presencia le dificultaba la visión al banderillero que se encontraba al final de la recta”.

Te puede interesar: Los dardos del mánager de Huracán a Boca y a Riquelme tras la renuncia de Diego Martínez: “Son códigos de la vida”

Urcera es oriundo de San Antonio Oeste y en Viedma corrió haciendo las veces de local. Además, Manu era el rival en la lucha por el título de Pernía, pero no pudo doblegar al ex futbolista que repitió la corona conseguida en esta categoría en 2018. Durante este año ambos pilotos tuvieron encontronazos, como en la carrera de El Calafate. El hijo del Tano también es tricampeón de TC 2000, cuya última corona también la consiguió en esta temporada.

El relato de la parte de Pernía afirmó que luego García recibió un llamado en el que le preguntaron “si tenía algún problema con Urcera”. Su interlocutor le preguntó, además, “si él (García) se creía ‘picante’, y también le consultó dónde se encontraba, para poder así ir a buscarlo”. Luego, según la denuncia, fue increpado por el propio Gómez y otras cuatro personas, y una de ellas lucía un arma en la cintura.

De izquierda a derecha, Juan Martín Inchaurregui, Javier Pablo Rabadé y Hugo Ochoa (Crédito: Prensa APAT)

Cabe recordar que los abogados del ex defensor de Boca Juniors afirmaron que tienen un testigo que habría escuchado de cerca los disparos en el perímetro del circuito. También se pedirán las cámaras de la transmisión y del escenario.

El tema puso en alerta a la categoría y la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo (APAT) se involucró de lleno y envió a sus dos abogados a Viedma. Los doctores Javier Rabadé y Juan Martín Inchaurregui realizarán este martes una inspección en el Autódromo Ciudad de Viedma y mantuvieron una reunión con su máximo responsable del escenario, Hugo Ochoa.

“El hecho de haber viajado hasta acá obedece al firme compromiso asumido por la Comisión Directiva de poner todos los recursos al alcance de APAT para lograr el esclarecimiento de los hechos. En tal sentido, realizaremos las presentaciones formales pertinentes y entregaremos las pruebas que estimamos adecuadas para coadyuvar con la investigación. Confiamos en que la Justicia llegará a buen puerto, para lo cual es necesario trabajar en forma mancomunada con las autoridades”, expresaron los letrados al respecto.

Con el correr de los días el ambiente mostró su preocupación y el flamante tricampeón de TC, Mariano Werner, también habló con este medio sobre este hecho: “No pude charlar con el Tanito porque no fue a la última carrera. Eso no es el espíritu del deporte. Es feo de hablar. Eso no es automovilismo. O como en el TC en el que conviven las hinchadas. Es un tema delicado porque está la Justicia. No se sabe cómo ocurrieron los hechos y tampoco estoy dentro de la categoría, pero es algo que hay que aclarar y ver”.