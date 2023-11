La sorprendente respuesta de Rodrygo cuando le preguntaron por su pelea con Messi en Brasil-Argentina

La respuesta de Rodrygo por su cruce con Lionel Messi en el clásico Brasil-Argentina por las Eliminatorias

En la previa del clásico que Argentina le ganó 1-0 a Brasil hubo una brutal represión policial a los hinchas argentinos. De inmediato los futbolistas campeones del mundo fueron hacia ese sector del Estadio Maracaná para intentar que dejen de pegarle al público visitante, entre quienes se encontraban familiares suyos. El capitán Lionel Messi enfureció por lo ocurrido y ordenó retirar al equipo. Una vez que retornaron al campo de juego La Pulga tuvo un cruce con el brasileño Rodrygo que se hizo viral.

El delantero del Real Madrid lo increpó a Messi por haber dejado el campo de juego. “Si somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?”, fue la respuesta del ocho veces ganador del Balón de Oro, según el video publicado por TyC Sports. Pero otra cámara siguió de cerca el duelo dialéctico que también tuvo un agarrón del cuello del capitán argentino hacia el brasileño de 22 años. “Sos un nene, tenés que cuidar tu boca. ¿Quiénes son los cagones?”. El punta no se quedó y le respondió “cagón” al crack rosarino de 36 años.

Fue un ida vuelta caliente que siguió siendo tema de debate hasta el jueves pasado cuando se reveló un video que mostró el diálogo completo. El tema sigue dando que hablar y este miércoles luego de la victoria 4-2 del Real Madrid contra el Napoli por la quinta fecha del Grupo C de la Champions League, los periodistas abordaron a Rodrygo y le preguntaron por el encontronazo con Messi.

El video completo del cruce entre Messi y Rodrygo en Argentina-Brasil

“No puedo hablar sobre eso”, fue la respuesta del brasileño, que ante la repregunta, repitió “no puedo hablar”. El delantero paulista prefirió guardar silencio y no referirse al tema, aunque quizá le recomendaron no expresarse al respecto debido a que se trató de un momento de alto voltaje nada menos que con Messi. Rodrygo optó por no profundizar el cruce que tuvo con el mejor futbolista del mundo y de esta forma ponerle un corte definitivo al conflicto.

Este miércoles Rodrygo abrió el marcador en la goleada ante el Napoli, que incluyó un golazo de Nicolás Paz para el Real Madrid, que logró su quinto triunfo consecutivo y se aseguró el primer puesto de la zona. Ya había abrochado su pase a los octavos de final del certamen que supo ganar en 14 ediciones.

El punta surgido en el Santos fue una de las grandes apariciones del fútbol brasileño y con 18 años fue comprado por el Real Madrid. Tras un paso por la filial, el Real Castilla que juega en la segunda división, pasó a la Casa Blanca y está cumpliendo su quinta temporada en el equipo principal. Suma 44 goles y 37 asistencias en 183 partidos.

Más allá del altercado con Messi, Rodrygo y sus compañeros de la selección brasileña deberán recomponerse cuando se reanuden las Eliminatorias, en septiembre de 2024. El Scratch viene de sufrir tres derrotas en fila (2-0 con Uruguay, 2-1 con Colombia y el 1-0 ante Argentina). La Verdeamarela está sexta en la tabla y de momento ocupa el último puesto de clasificación directa a la Copa del Mundo que en 2026 se celebrará en Canadá, México y los Estados Unidos.