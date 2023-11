“Maletines, incentivaciones...”: el polémico audio que se filtró en Vélez antes de la definición del descenso y terminó en una denuncia judicial

El Polémico Audio Que Se Filtró En Vélez En Medio De La Definición Por El Descenso

Cada vez que un torneo entra en etapa de definiciones los rumores de incentivación y dinero por debajo de la mesa afloran a más no poder. Este año, con cinco equipos peleando por no descender, la situación se puso mucho más caliente, sumada a los arbitrajes poco felices que también intervinieron en la situación actual de varios clubes que este sábado decidirán quién acompañará a Arsenal a jugar en 2024 en la Primera Nacional.

Pero hasta hoy el asunto nunca pasaba del folclore de sembrar murmullos en los pasillos de las instituciones o la propia Asociación del Fútbol Argentino. Pero se insiste, hasta hoy: porque este mediodía ingresó en la Fiscalía de Eventos Masivos a cargo de la doctora Celsa Ramírez una denuncia concreta contra el club Vélez Sarsfield en general y su nuevo presidente, Fabián Berlanga en particular, acusándolo de la posible comisión del delito de promesa remuneratoria o dádiva para asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva, cuya pena establecida en la ley 20665 es de hasta tres años de prisión.

La denuncia fue realizada por el periodista Rodrigo V. con el patrocinio del abogado Walter Fidalgo y se basa en un audio de Whatsapp que circuló la semana pasada, en el que presuntamente el nuevo presidente de Vélez aseguraba que todo lo que tuviera que ver con el último y clave encuentro futbolístico iba a ser de exclusiva gestión de la nueva administración ya sea reuniéndose con AFA y trasladando maletines e incentivaciones a rivales de rivales. “Todo lo que rodea a ese partido trascendental nos vamos a ocupar nosotros”, se escucha en el audio adjudicado a Berlanga.

En la presentación judicial se hace mención a que sin siquiera haber asumido, los nuevos representantes de Vélez se reunieron en el predio de la AFA con su presidente, Claudio Tapia, lo que según ellos le da veracidad al tema y también se hace mención a que Ricardo Caruso Lombardi habló en el canal de cable TN sobre esta situación, haciéndose eco de la reunión y dejando entrever que con lo que viene ocurriendo en los últimos encuentros Unión sería el perjudicado en esta pelea por la permanencia.

Por eso piden que se cite a declarar a Tapia, Lombardi y Berlanga y que a este último le secuestren el teléfono celular y le hagan una pericia de voz para saber si el audio viralizado es efectivamente de su propiedad.

La fiscalía de Eventos Masivos abrió el sumario y el primer paso será peritar el mensaje de Whatsapp. Que según averiguó Infobae y reconoció a este medio Fabián Berlanga, pertenece a una persona llamada Silvio N. (se preserva el apellido hasta que sea citado por la Justicia), quien si bien no integra la Comisión Directiva es un hombre de la Agrupación Amalfitani, la misma de Berlanga, y muy cercano al nuevo presidente.

“Esa no es mi voz y efectivamente es de esa persona, Silvio N. No está hablando en mi nombre, no sé por qué dijo lo que dijo, seguramente para darse alguna importancia y por su adicción a las redes sociales. Condeno no sólo lo que se expresa en ese audio, sino también cualquier manejo que esté reñido con la competencia deportiva. Aún no asumí (NdR: lo hace esta tarde) y ya me apareció este problema del que soy absolutamente ajeno. Uno de mis primeros actos de gobierno será pedirle a la Comisión Directiva una sanción para este socio porque lo que hizo es grave”, le dijo Berlanga a Infobae.

-En la denuncia también aparece una reunión con Tapia.

-Efectivamente se produjo así como también nos presentamos como autoridades electas a la Liga Argentina la semana pasada. Fueron actos meramente protocolares. Yo entiendo que en el folclore del fútbol se puede decir cualquier cosa, pero nada de esto tiene sustento. Quienes me conocen saben que haría cualquier cosa por Vélez, pero siempre dentro del marco de la ley. Lo que se expresa en ese audio es una barbaridad y lo condeno absolutamente. Estamos enfocados en el partido del sábado para salir de esta situación y reconstruir al equipo de cara al futuro, pero siempre con las armas limpias y la conciencia tranquila.

Lo cierto es que a partir de esta denuncia judicial, el fútbol argentino se revolucionó. Porque hay varias lecturas que se hacen en AFA y en la Justicia alrededor de esta situación. La primera que tiene en cuenta la fiscalía es si el autor del audio es tan ingenuo como lo pintan. Ahí dudan. Por otro lado, en AFA sospechan que su viralización tiene por objetivo condicionar lo que suceda en los cuatro encuentros decisivos. Pero también hay un punto clave que parece haberse pasado por alto: el contenido del mensaje de voz puso a los hinchas en estado de alerta y exacerbó los ánimos, lo que podría redundar en hechos de violencia ante fallos arbitrales adversos. Muchos sospechan que la motorización de la causa vino específicamente desde Santa Fe, dado que el audio fue levantado por varias radios provinciales mientras que en las jurisdicciones de los otros equipos que pelean por quedarse en Primera había pasado inadvertido. Hasta ahora, claro, que tomo intervención la Justicia para tratar de despejar las dudas que eternamente se ciernen en cada definición del torneo argentino.

