La derrota ante Argentina sacó a la luz la interna entre el plantel de Brasil y el técnico Fernando Diniz: “No es fácil jugar así”

Emerson Royal se retira derrotado del Maracaná junto a Raphinha (Foto: Reuters)

La histórica derrota de Brasil 1-0 frente a Argentina en el estadio Maracaná impactó de manera negativa en el ambiente del combinado dirigido por Fernando Diniz. La Verdeamarela cerró la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas un puesto por encima de la zona de repechaje producto de siete puntos por dos victorias, un empate y tres derrotas. La doble tarea del entrenador en el combinado nacional y Fluminense no está dando resultado al nivel que los mismos jugadores comenzaron a quejarse al respecto.

El primero en animarse a mostrar su disconformidad por el sistema del campeón de la Copa Libertadores fue Emerson Royal, lateral del Tottenham Hotspur. “Recibo muchas críticas, he visto a los aficionados decir esto y lo otro... que no sabía jugar al fútbol. No soy de los que escuchan. Es un proceso. Hay muchos jugadores nuevos, prácticamente todo el equipo ha cambiado. Tenemos un estilo de juego diferente, no el mismo de Tite. Los aficionados tienen que entenderlo. No es fácil jugar así. Pocos equipos en el mundo juegan así. Lo que Diniz viene haciendo con la selección es muy difícil”, afirmó el defensor.

Contra Argentina, el carrilero completó los 90 minutos de partido y significó su décima presentación con la camiseta de Brasil. Fue su segundo duelo con Fernando Diniz, sumado a otros ocho con Tite. “Los aficionados tienen que tener paciencia y entender este proceso. Vamos a conseguir victorias, vamos a corregir esos pequeños detalles que nos han hecho encajar goles. Y somos brasileños, siempre somos buenos con el balón”, concluyó Royal en la zona mixta del mítico estadio de Río de Janeiro.

Fernando Diniz enfrenta la difícil tarea de dirigir a Brasil y Fluminense al mismo tiempo (Foto: Reuters)

Por el lado del entrenador, explicó que su seleccionado hizo todo lo posible para al menos empatar el partido. “Brasil tuvo más oportunidades. Argentina casi no tuvo chances. Estuvimos más cerca de la victoria y por eso consideré el resultado bastante injusto. El número de oportunidades que tuvimos no las finalizamos. Tuvimos más balones en el poste, tiros de esquina. tiros libres, pero infelizmente el balón no entró. Los jugadores fueron impecables en la defensa, pero en el fútbol el resultado no explica siempre lo que ocurre en el juego”, opinó en conferencia de prensa.

Vale recordar que el próximo compromiso de Brasil en la fecha FIFA de marzo será una visita a la selección de Inglaterra en Wembley para luego viajar a España para enfrentarse a La Roja en el renovado Santiago Bernabéu en Madrid.