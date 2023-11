La ex figura de la selección de Brasil que pidió por la convocatoria de Germán Cano: “Está jugando mejor que todos”

Paulo Silas pide a Cano para la selección de Brasil (Un buen momento / Radio La Red)

En Brasil hay furor por el delantero argentino Germán Cano que viene de lograr la Copa Libertadores de América con el Fluminense. En ese certamen anotó 13 goles y figuras del vecino país lo pidieron para su selección. La semana pasada fue su compañero Felipe Melo, quien inició una campaña en sus redes sociales. Ahora se trata de Paulo Silas, ex futbolista del Scratch y que integró los planteles que jugaron los Mundiales de México 1986 e Italia 1990.

“Argentina tiene a German Cano que hace 3 años tiene nivel de Selección. Voy a pedir que lo llamen para la Selección de Brasil. Digo, ¿por qué no lo llaman para la selección? Está jugando mejor que todos”, dijo Silas en charla con el programa radial Un Buen Momento (La Red).

“No sé si es una injusticia que no esté en la selección argentina, que ya tiene muchos jugadores que están viviendo momentos espectaculares. A Germán le tocó un momento que no tiene lugar (en la selección argentina). En Brasil la está rompiendo de verdad. No necesita participar del juego para que convierta. La emboca de zurda y de derecha, desde donde sea”, destacó el ex jugador que fue campeón con San Lorenzo en el Torneo Clausura de 1995.

Sobre el presente de la selección verdeamarela, sentenció: “Hace mucho que no teníamos un equipo con pocos jugadores a la altura de la selección. Eso marca la etapa de cambios que estamos viviendo. Tendríamos que imitar lo que hizo la Argentina con Julián Álvarez, que jugaba en River y lo convocaban a la selección”.

Cano suma en el Fluminense 124 partidos, 81 goles y 20 asistencias. Llegó al elenco carioca en enero del año pasado. En 2023 acumula un global de 37 gritos en 55 encuentros.

Paulo Silas con sus trofeos, la camiseta de la selección de Brasil y otras casacas de los clubes que jugó

“Casemiro es cinco veces campeón de la Champions League, pero no tiene el liderazgo, lo mismo Marquinhos. No pasa con ser bueno solamente”, indicó de forma tajante el ex enganche que disputó 34 partidos con su selección y marcó un tanto.

Además, criticó que Fernando Diniz, actual director técnico del Fluminense, se hiciera cargo de forma interina de la selección. “No puede un técnico dirigir un club y a la vez a la selección, hay que tener respeto. Mañana para nosotros un empate es un buen resultado”, aseveró.

Tampoco comparte la idea de que Carlo Ancelotti sea el futuro entrenador, una versión que tomó forma luego de la última Copa del Mundo: “No tengo nada con que un extranjero dirija, al contrario, pero para mí lo de Ancelotti es una mentira”-

En tanto que defendió al nivel del fútbol brasileño y afirmó que hay jugadores del ámbito local que deberían ser convocados. “Tenemos la idea de que los que juegan en Europa son mejores, pero no es así”, afirmó.

En tanto que reconoció el buen momento que pasa la selección argentina, que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. “Felicito a la Selección Argentina y Scaloni, y lo felices que deben estar los argentinos por tener a Messi”, destacó. “Hubiera sido injusto para Messi y para el fútbol mundial que no haya salido campeón del Mundo”, concluyó.