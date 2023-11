Milei tomó la idea de Macri de privatizar los clubes de fútbol y encendió la polémica

Las declaraciones de Javier Milei sobre las Sociedades Anónimas en el fútbol

A casi una semana del balotaje que definirá al presidente de Argentina durante los próximos cuatro años, el fútbol argentino quedó envuelto en la discusión política a raíz de unas declaraciones de Javier Milei planteando su deseo de abrir las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas, retomando una idea que viene impulsando Mauricio Macri desde hace años.

Esas expresiones del candidato a presidente por el espacio La Libertad Avanza generaron una reacción en cadena durante las últimas horas por parte de múltiples clubes del fútbol argentino de todas las categorías. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo, Newell’s, Rosario Central, Colón, Unión, Tigre, Platense y Arsenal de Sarandí fueron algunos de los clubes que militan en la Liga Profesional que emitieron contundentes mensajes en sus redes sociales rechazando la idea de habilitar las SAD en el fútbol nacional.

Lo mismo sucedió en entidades de distintas divisiones del ascenso nacional como Quilmes, Argentino de Quilmes, Temperley, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Patronato de Paraná, Ituzaingó, Los Andes, Almagro o Acassuso por citar algunos ejemplos de los tantos que circularon en redes sociales.

El tema resurgió durante las últimas horas, días después del acuerdo que alcanzaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich para apoyar la candidatura de Milei en el balotaje. En la entrevista con Alejandro Fantino, hace un año, había sido consultado sobre el tema de las sociedades anónimas. “Es una sociedad muy futbolera esta, ¿seguirías como hasta ahora? ¿harías algún cambio?”, le planteó el periodista por entonces. “A mí me gusta el modelo inglés...”, anticipó el candidato a presidente.

“¿Sociedades anónimas?”, indagó el conductor del envío Multiverso Fantino que se emite por Neura (FM 89.7). Tras asentir con la cabeza a la pregunta, afirmó: “No les va mal, tienen un espectáculo...”. Luego de un intercambio sobre el desarrollo de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro en el fútbol argentino, Milei insistió con saber: “La pregunta es quién lo financia, cómo se financia”.

Tras elogiar nuevamente el “modelo inglés”, advirtió que en el certamen británico hay “clubes que cotizan en bolsa y todo”. Ante la pregunta sobre si Boca podría ser adquirido por un “capital árabe” o River por un “capital francés”, el diputado nacional le preguntó al conductor si seguiría apoyando a Boca de todos modos y ante la respuesta afirmativa arremetió: “Y a vos qué carajo te importa de quién es si le ganas a River 5-0, es campeón del mundo, todo. ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”.

En esa misma línea insistió: “Vos lo que me estás diciendo es que preferís perder 4-0 contra el Milan, pero es nacional y popular. A ganarle 5-0 la Intercontinental, de pegarle un baile de novela...”.

En una reciente entrevista con el periodista Jaime Bayly, Milei también volvió a expresarse sobre el sistema del fútbol local: “Frente a un país que se ha empobrecido tanto, ¿cuánto puede pagar por un espectáculo? Poco. Qué es lo que pasa con la liga: tenés jugadores muy jóvenes, inexpertos, o jugadores muy grandes cerca del retiro. No el tramo más competitivo. Hoy no tenés una liga competitiva porque la macroeconomía lo destruyó todo”.

Lo cierto es que esta propuesta no es nueva y va en línea con una idea que Macri tiene en mente desde hace más dos décadas. “Para mejorar el fútbol sudamericano tenemos que fijarnos de Europa. La pasión por el fútbol no la despierta ni la política y lo digo yo porque he estado en ambos lados. Las correcciones y controles de Europa garantizan un proceso virtuoso de mejora. En Latinoamérica se está muy retrasado porque aún se desconoce el funcionamiento de las S. A. D. Sabiendo los problemas que tuvo Europa, podríamos aprender y dar el siguiente paso”, había dicho el ex Presidente de la nación durante una exposición en el World Football Summit durante septiembre del 2021, repitiendo una línea histórica de pensamiento sobre la necesidad de convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas.

Boca Juniors, uno de los clubes que se expresó en redes

Durante las últimas horas, el debate volvió a tomar trascendencia a punto tal que el rechazo de los clubes fue masivo. “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. La vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta”, planteó el Xeneize.

Uno de los mensajes que más trascendencia tomó fue el de Racing, que durante años estuvo bajo un gerenciamiento tras atravesar diversos problemas financieros que lo dejaron al borde de la disolución: “Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto Social. ¡El club es de los socios y las socias!”.

Racing recordó su pasado bajo el gerenciamiento para rechazar a las SAD

En Avellaneda también expuso su postura Independiente, que compartió el Artículo 1 de su Estatuto donde deja en claro que la “Asociación Civil ‘Club Atlético Independiente’ no resignará su identidad”. Desde el club aportaron: “La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias”.

En la misma sintonía se expresó River: “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de Grandeza”.

El posteo del Club Atlético Independiente de Avellaneda

El presidente de Excursionistas y máximo directivo de la Primera C en AFA, Javier Méndez Cartier, también expuso su mirada crítica ante la idea del candidato de La Libertad Avanza: “Tapia, cuando todos vaticinaban a Milei ganador en primera vuelta, respaldó a Sergio (Massa) y le dijo que iba a ser el próximo presidente de la Nación. Desde 2017, año en el que Tapia se hace cargo de la AFA, nosotros vivimos en carne propia y le pusimos el cuerpo como dirigencia del fútbol argentino a este proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas en ese momento impulsado por Mauricio Macri, y hoy en voz de Javier Milei”.

Y agregó: “Desde ese momento les dijimos que no, incluso no prosperó en una Asamblea como un proyecto de modificación estatutaria de la AFA y lo seguimos haciendo. Lo que se vio en estos días de manera genuina y orgánica fue el rechazo espontáneo”.

Algunos seguidores del fútbol también contradijeron el tema del “modelo inglés” y prefirieron plantear las problemáticas de un esquema más cercano como el de Chile a partir de unas declaraciones recientes del entrenador Claudio Bichi Borghi. “Acá, a partir de las Sociedades Anónimas, Chile ya lleva varios años con SA, los dueños están invirtiendo muy poco en las divisiones inferiores“, planteó el ex DT de la selección de ese país en Radio Continental cuando le preguntaron por qué no surgió otra generación dorada de futbolistas chilenos.

Y ejemplificó: “Hablé con el presidente de un club, conociendo a un jugador de inferiores de 12 años con muchas condiciones pero muy humilde, le dije: ‘Acá hay un chiquito de 12 años que juega muy bien, viene de un lugar muy pobre, hay que ayudarlo’. Y me dijo: ‘¿Qué edad tiene?’. Tiene 12 años, le dije. ‘Para qué voy a invertir en un chico de 12 si yo quiero estar dos o tres años en el club’. Los dueños entiendo que quieren hacer negocio, me parece dentro de lo normal, lo que no entienden es que ellos no compran un club; compran una historia, un sentimiento, una pasión que tiene la gente”.

