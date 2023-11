El inesperado viaje de Mike Tyson a un pueblo polaco para realizar una curiosa inversión

Mike Tyson en Polonia

Esta semana se viralizó una imagen de Mike Tyson en Piatnica, un pueblo ubicado al noroeste de Polonia, y la razón de su visita se debió a la concreción de un negocio. El ex deportista siempre ha expresado su pasión por las palomas y evidentemente no pudo evitar la oportunidad de cruzar el Atlántico para visitar uno de los criaderos más reconocidos de este tipo de aves.

La fotografía fue compartida por el usuario de Instagram Teamkypetalk, que confirmó que el ex boxeador había ido a comprar 100 ejemplares. “Nadie habría predicho tal giro de los acontecimientos hoy”, escribió sorprendido. Poco después, el portal de noticias locales MyLomza dio con uno de los hombres que trabaja en el lugar, que le confirmó que Iron Mike se había hecho presente.

Tyson voló hasta el pueblo polaco para comprar palomas: “La cuestión de exportar aves a un tercer país no es fácil, la enfermedad de Newcastle y HAPI restringen el libre comercio de estos animales”, contó uno de los veterinarios del lugar al sitio. La elección de ese criadero no fue una casualidad por parte del ex campeón mundial de peso completo porque justamente Polonia es uno de los países más sabe sobre el tema, al punto tal de que su antigua capital, Cracovia, es considerada la ciudad con más palomas del Viejo Continente.

El fanatismo del norteamericano por estas aves data desde que era joven: “Las palomas eran mi escape. Yo era gordo y feo y los chicos me molestaban todo el tiempo. La única alegría que tenía eran mis aves”, contó en 2017 cuando recordó que su primera pelea surgió después de la muerte de su paloma Julius. “Dejé un momento la jaula en la puerta de mi casa y entré a buscar algo. Cuando regresé, vi a un hombre de saneamiento meter la jaula en la trituradora del camión. Lo fui a buscar y lancé a su sien una titánica mano derecha que lo dejó fuera de combate”.

Incluso, en 2021 aseguró que estaba dispuesto a pagar dos millones de dólares por una ve de este estilo: “Vale la pena. ¿Por qué una paloma vale dos dólares y otra dos millones? ¿Sabes por qué? Es por quién era su madre o por quién era su padre. Es por quién era su linaje familiar”.