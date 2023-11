8 frases de Almirón: el cambio del Colo Barco, su reacción ante la roja de Fabra y por qué Fluminense es un justo campeón

Este sábado Fluminense venció 2-1 a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores y se consagró campeón del certamen por primera vez en su historia. Esto significa un duro golpe anímico para el equipo argentino que había viajado a Río de Janeiro con la misión de levantar su séptimo trofeo, pero se quedó con las manos vacías. Tras el final, Jorge Almirón habló en conferencia de prensa.

El entrenador del Xeneize se mostró muy dolido por no haber podido celebrar en el Maracaná e hizo un análisis sobre lo que fue el desarrollo del partido, durante el cual destacó la actuación de sus dirigidos en el segundo tiempo por encima de lo hecho en la etapa inicial.

Además, Almirón fue consultado puntualmente por los cambios que hizo, sobre todo al sacar a Valentín Barco a los 77 minutos cuando el encuentro estaba 1-1 y Boca Juniors parecía acorralar a Fluminense: “Cavani se estaba acalambrando, estábamos en partido y quería tener gente fresca, lo mismo con Barco. Refrescar y tratar de ganar el partido porque quedaban pocos minutos”. Y reafirmó: “Creía que lo podíamos ganar en los 90, por eso los cambios para refrescar”.

Además, el técnico hizo varias veces hincapié en que la expulsión de Frank Fabra casi en el cierre del primer tiempo suplementario cambió la tónica del partido. Es que hacía pocos minutos el Xeneize, que perdía 2-1, había quedado en ventaja numérica porque John Kennedy se había visto la roja en el cuadro carioca, pero rápidamente el lateral colombiano agredió a un rival y también se tuvo que marchar de la cancha.

“Cuando quedamos con un hombre de más pensaba que lo podíamos empatar y si empatabas cambiaba el partido, pero la expulsión hace el partido parejo”, comentó el técnico. Al ser consultado sobre cómo vio esa jugada, respondió: “Vemos que el jugador de ellos se cae y la toca con la mano. Estábamos esperando y cuando dicen que hay VAR pensé que iba a revisar esa jugada. Pero el cuarto árbitro me avisó que no que estaban revisando esa jugada y yo no entendía, de acá no se vio lo que pasó y nos sorprendió la expulsión, no te puedo decir mucho mas que eso”.

Por otra parte, sostuvo que Fluminense fue un justo campeón: “Hizo méritos para ganar, no veo por qué no reconocer que es un gran equipo”. Además, en varias ocasiones destacó el nivel del cuadro brasileño que supo en muchos tramos evadir la presión y salir siempre por abajo.

Otras definiciones de Jorge Almirón

“El equipo entendió que era una final, entonces se dio un poco la iniciativa, en algunas jugadas fuimos a apretar adelante y el rival, que juega muy bien, nos salió un par de veces y el equipo retrocedió. En el segundo tiempo el equipo fue otro, mostramos la identidad que hemos mostrado para llegar a la final”.

“Más allá de todo, en el primer tiempo el equipo fue ordenado, prácticamente no nos llegaron, en la jugada que nos desbordan bien el gol y no mucho más”.

“Estamos saliendo recién del partido, no hay mucho para pensar, solamente el dolor y esa sensación. Veremos cómo sigue todo, hay que levantarse siempre, es un club muy grande”.

“Muchas jugadas se definen por detalles, es fútbol, el análisis después de perder una final es difícil, obviamente hay mucho dolor, el equipo hizo mucho mérito. Yo asumí después de Monagas, del primer partido, y si en ese momento hubiesen hablado sobre un Boca finalista, nadie lo creería, lo fuimos construyendo. El equipo tiene otros jugadores, hoy no se ve nada positivo porque perdimos, pero hay cosas que tienen mucho futuro en el club, en el equipo. Hay muchos jugadores jóvenes que hoy jugaron su primera final y estuvieron a la altura. En el dolor es difícil ver cosas positivas, pero las hay”.

“Lo que les diga a mis jugadores no va levantar el ánimo, todo lo sentimos muchísimo. El dolor es muy fuerte, veremos mañana como sigue todo pero ahora estamos masticando dolor todos”.