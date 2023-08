Los divertidos comentarios del Kun Agüero en el triunfo de Inter Miami: el detalle que detectó en el tiro libre de Messi y la burla tras el gol en contra de Dallas

El ex futbolista opinó del encuentro que Inter Miami le ganó a Dallas en la Leagues Cup

Sergio Kun Agüero no se quedó al margen de una nueva victoria del Inter Miami en la Leagues Cup, luego del emocionante 4-4 ante FC Dallas que se definió en los penales y gracias a una increíble actuación de Lionel Messi, quien empató el encuentro con un excelente tiro libre que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero neerlandés Maarten Paes.

El ex futbolista, quien se volcó al mundo del streaming, no pasó por alto el encuentro que disputó su amigo Leo en Frisco, Texas y que clasificó al conjunto que dirige Gerardo Martino a los cuartos de final. En sus habituales reacciones, el Kun comenzó comentando el primer gol del partido, cuando el reloj marcaba 6 minutos. “Bien Busi, buen pase a Jordi, pase atrás y... tomá. La combinación Barça. De locos, aparte cómo la mete ahí el hijo de mil...”, expresó el delantero surgido de Independiente.

Sobre el final del primer tiempo llegó el 2-1 del equipo local, que había igualado parcialmente gracias a un tanto del argentino Facundo Quignón. Bernard Kamungo, atacante nacido en Tanzania, le dio la ventaja Dallas con un contragolpe. “Uhh, nos vemos... chau, se la tiraste larga y agarrate, agarratte catalina... Bueno, ahí tuvo suerte”, manifestó Agüero. En el descuento de Inter (2-3) conseguido por Benjamín Cremaschi, el Kun felicitó a Jordi Alba por una nueva asistencia.

La cara del ex goleador argentino se transformó cuando vio por primera vez el gol en contra de Robert Taylor, que significaba el 4-2 para Dallas a 22 minutos del final del encuentro: “No me la contés”. De todas maneras, no fue el único autogol. A los 80, el defensor Marco Farfan estampó de cabeza el balón al fondo de su propio arco tras un centro de Messi al área chica. “¿Esto cuenta como asistencia de Messi? ¿Sí o no? La verdad. Dudoso, es el jugador 13 de Miami. Terrible gol hizo, pero qué raro el cabezazo... cabeceó directamente como diciendo: ‘Vamos a ayudarlos’. Asistencia de Messi. Cumplió el sueño. Cuando le pregunten si hizo algún gol en su vida va a decir que sí y que el centro se lo tiró Messi... El tema es cuando le digan que lo hizo en contra”, bromeó el Kun.

Lionel Messi fue nuevamente figura en Inter Miami (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La frutilla del postre llegó en el cierre con un majestuoso tiro libre ejecutado por Messi, que se metió en el ángulo. “Qué golazo, encima sentía que lo iban a ganar. Fijate que ni festejó”, indicó antes de cerrar el comentario con el penal marcado por el crack nacido en Rosario, quien engañó al arquero: “Bien pateado, nene. Como te enseñé. Muy bien, así”.

