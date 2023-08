Estupor en el Mundial Femenino: la FIFA investiga al DT de Zambia tras ser acusado de manosear a una de sus jugadoras

Zambia quedó eliminada en fase de grupos del Mundial Femenino (REUTERS/David Rowland)

Este jueves finalizó la fase de grupos del Mundial Femenino con hechos resonantes como la eliminación de Brasil y Alemania, sumadas a historias peculiares con distintas selecciones. Una de ellas fue Zambia, que logró su primera victoria en Copas del Mundo con el 3-1 a Costa Rica en el cierre de su participación por el Grupo C. A tres días de ese encuentro, la FIFA inició una investigación en contra de su entrenador Bruce Mwape tras ser acusado de tocarle el pecho a una de sus dirigidas.

Te puede interesar: Alarma en el Mundial femenino: Linda Caicedo tuvo que ser atendida tras quedar tendida en el campo de juego ante Alemania

La entidad con sede en Zurich recibió una queja formal sobre el supuesto incidente denunciado, que habría tenido lugar el viernes pasado después de un entrenamiento. La información revelada por el diario inglés The Guardian incluyó la declaración de una fuente cercana a la delegación: “No es apropiado que un entrenador toque los senos de una jugadora”. Según su testimonio, este hecho fue visto por varias futbolistas. Ese medio se quiso contactar para conocer la versión de la Asociación de Fútbol de Zambia (FAZ) y Mwape, pero no obtuvo respuestas.

El periódico europeo difundió que las testigos habrían optado por esperar el último resultado ante las Ticas por miedo a no ser seleccionadas para afrontar el trámite en el Estadio Waikato de la ciudad neozelandesa de Hamilton. Esta acusación fue formalizada frente a un delegado de la FIFA, que acompañó al plantel en su estadía dentro del país que organiza la cita junto a Australia y el presidente de la FAZ, Andrew Kamanga, estaría al tanto de la situación.

Te puede interesar: Marcó el primer gol de Panamá en la historia de los Mundiales con un tiro libre impresionante y rompió en llanto

La fuente también replicó las sensaciones de un portavoz de la casa madre del fútbol: “Podemos confirmar que se ha recibido una denuncia en relación con la selección nacional femenina de Zambia y que actualmente se está investigando. No podemos proporcionar más detalles sobre una investigación en curso por razones obvias de confidencialidad”. Y avisó: “Cuando se establece la culpabilidad, la FIFA aplica las sanciones más fuertes posibles, incluida la eliminación de las personas del juego de por vida. Nuestra trayectoria lo demuestra”.

Bruce Mwape es entrenador de Zambia desde 2018 (Gettyimages)

Esta no es la primera denuncia contra el DT del combinado africano. A días del debut mundialista, una de las futbolistas del plantel destapó un escándalo en charla con el matutino: “Si él quiere acostarse con alguien, le tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”. Acusaron a la Federación de ser cómplices de su accionar.

Te puede interesar: Manuela Vanegas, autora del gol del histórico triunfo de la selección Colombia contra Alemania: “Somos potencia mundial”

En consonancia, una persona de la delegación manifestó cómo se encontraban las futbolistas en aquel momento: “Están siendo amenazadas con acciones punitivas si se atreven a decir algo. La Federación (de Zambia) hace la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público y las autoridades el éxito y la buena imagen. Pero detrás de escena, está muy feo”. Zambia perdió ante Japón y España por 5-0 y llegó eliminado a su último partido ante Costa Rica.

Las representantes del país tienen temor de no percibir los USD 30.000 brindados por FIFA a cada jugadora del certamen mundialista, ya que se canalizará el dinero a través de las federaciones nacionales. “Cualquier pago que hagamos será a través de las asociaciones y luego las asociaciones realizarán los pagos correspondientes a sus propias jugadoras”, esbozó Gianni Infantino tiempo atrás.

La FAZ divulgó que remitió a esa entidad una investigación sobre acusaciones de abusos sexuales en el fútbol femenino en septiembre de 2022 y Mwape estaría entre los empleados investigados junto al seleccionador sub-17, Kaluba Kangwa. El primero sigue en su cargo, mientras que Kangwa dejó sin puesto sin anuncio oficial sobre su alejamiento.

El conductor de 63 años, que llegó al banco en 2018, desmintió categóricamente los cargos en su arribo para disputar el Mundial: “Sigues hablando de las mismas acusaciones. En lo que a mí respecta, son acusaciones falsas”. También fue consultado sobre esta situación en los días previos al cruce contra España, pero la los cronistas es indicaron que se ajustaran a consultas referidas “al fútbol y al torneo únicamente”. El DT se limitó a decir que “la verdad del asunto debería salir a la luz”.

Seguir leyendo: