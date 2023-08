El jugador de Orlando City que protagonizó la pelea con Messi en el túnel reveló el plan para frenarlo que fracasó: “No hay una fórmula”

La palabra de César Araujo tras el cruce con Messi

Tres presentaciones le bastaron a Lionel Messi para mostrar los primeros chispazos de su talento en el fútbol de los Estados Unidos. Su infinita calidad guió al Inter Miami hacia los octavos de final de la Leagues Cup a través de un doblete en el clásico de Florida ante Orlando City, en un duelo en el que protagonizó dos picantes cruces con Wilder Cartagena y César Araujo en el DRV PNK Stadium.

El primero ocurrió a los 18 minutos de la etapa inicial, cuando golpeó a Cartagena y se ganó la tarjeta amarilla por parte del árbitro salvadoreño Iván Barton, pero la flamante incorporación de las Garzas también mantuvo una discusión con el volante uruguayo, que siguió hasta ser separados en su ingreso al túnel y el rival de Leo relativizó el enfrentamiento dialéctico en conferencia de prensa: “Lo qué pasó con él en el entretiempo son cosas de partido, pero no pasó nada”.

Además, ponderó la actuación del mejor jugador del mundo después de haber fallado en los lineamientos diseñados para marcarlo en los 90 minutos: “Nosotros hicimos un plan. A nosotros obviamente nos gusta tener la pelota, pero cuando no la teníamos la idea era tratar de que no le llegara a Messi. Hicimos todo lo posible. No pudimos con ese plan y nos vamos tristes”.

“Es una situación amarga porque veníamos a buscar el triunfo. Se sabe hace muchísimos años que no hay una fórmula para frenar a Messi”, manifestó el ex jugador de Montevideo Wanderers frente a las preguntas de los periodistas. En último orden, evitó enfocarse en el episodio con el capitán de la selección argentina: “La anécdota es que jugué contra el mejor del mundo. Esa anécdota me va a quedar para mí. Estoy feliz”.

El tenso cruce entre Messi y un jugador de Orlando City

La génesis del cruce se remonta a los minutos previos a la finalización de la primera etapa. El local dominaba la tenencia de la pelota y Messi se sacó de encima a Araujo tras desacomodarlo con uno de sus brazos. El mediocampista evitó renunciar en su marca pegajosa y cometió una infracción en favor del dueño de casa en Fort Lauderdale.

El pitazo parcial de Barton en el cierre de los primeros 45 minutos conllevó una continuidad del encontronazo por fuera de la cancha. Al 10 se lo notó visiblemente ofuscado, mientras permanecía en todo momento con la boca tapada para evitar ser tomado por las cámaras de la transmisión oficial. A diferencia de él, Araujo hizo lo contrario en su salida del césped y se pudo determinar qué le decía: “Pero, ¿por qué?... No, ¡estás loco, vos!”.

La victoria 3-1 ante Orlando City consolidó el pasaje a los octavos de final, instancia en la que Inter Miami se medirá a Dallas en el Estadio Toyota de Texas, reducto con capacidad para más de 20.000 personas. Allí, los dirigidos por Gerardo Tata Martino buscarán meterse entre los ocho mejores del torneo para mantener encendida la ilusión de lograr el primer título en la historia de la franquicia.

