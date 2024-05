Una multitud despidió en Israel al argentino que murió combatiendo en Gaza: “Te fuiste cuando empezabas a vivir”

Palabras del hermano de Ilan Cohen, Meir y su padre David

Una multitud calculada en cerca de 20 mil personas se reunió en el cementerio Har Hertzl de Jerusalén para despedir los restos de Ilan Cohen, el joven argentino de 20 años que combatía en Gaza para las fuerzas israelíes y murió el miércoles 15 por la mañana junto a cuatro compañeros. Sus padres, David Oscar y Adriana Edith Zac, y sus hermanos Mario Gabriel (al que llaman Meir) y Esther Brenda (Esti), se enteraron el miércoles por la noche del deceso por medio del embajador de Israel en Argentina Eyal Sela. Los cuatro volaron a Tel Aviv vía Roma ayer a las 12.50 y arribaron a las 13.30 de este viernes 17 de mayo. Fueron recibidos por miembros del ejército, que los trasladaron directamente a Jerusalén.

Las exequias estaban programadas para el domingo por la tarde, pero a pedido de la familia, el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, tramitó que la ceremonia tuviera lugar este viernes a las 15 hora de Israel (9 de la Argentina) para finalizar antes del Shabat. La despedida fue transmitida hacia nuestro país para que alrededor de mil amigos y familiares pudieran acompañar el trayecto del cortejo fúnebre. La AMIA también organizó un grupo de whatsapp donde todos ellos dejaron sus condolencias y oraciones.

El entierro fue en el cementerio Har Hertzl de Jerusalén

Durante la ceremonia hablaron el gran rabino sefardi Shlomo Amar (que en las próximas semanas visitará la Argentina), y el rabino Eliezer Melamed, del Yeshiva Har Bracha, adonde concurría Ilan. Lo hizo a continuación su hermano Meir: “Ilan se merece toda mi atención. Quiero agradecerle a Hashem el hermoso regalo que me dio, el orgullo de tenerte como hermano. Fuiste un ejemplo de coraje y valentía. No te rendías ni bajabas los brazos”. Y contó, con mucho amor, sobre algunas circunstancias de la vida cotidiana de su hermano, como la vez que se tiró un termo de agua caliente en la cara a los tres años, de la vez que se fracturó, de su discurso en su ceremonia civil, y de su intención, en plena pandemia, de viajar a Israel. Dijo Meir que pensó cómo lo haría, porque “no tenía un peso partido por la mitad”. Sin embargo, añadió, lo logró. Y también cuando, una vez que lo visitó en Israel, le preguntó de dónde sacaba fuerzas para seguir y le respondió “si tu país te da todo, una identidad, un lugar donde vivir, ¿no serías capaz de dar un año y medio de tu vida para Israel?”. Su padre, David Oscar, sólo pudo decir unas pocas palabras: “Ilán, no puedo creer lo que estoy viendo, te fuiste cuando empezaste a vivir”.

También lo despidieron sus amigos. Uno de ellos, muy conmovido expresó también en castellano: “Mi amado Ilan, para mí Ilu, más que mi amigo, mi hermano, mi familia, no puedo creer que esté escribiendo una carta despidiéndose de vos. Cuanta falta me hacés, ver tu sonrisa, escuchar tu voz, sentir tu abrazo cada vez que nos encontrábamos.... Viniste a Israel solo, dejaste todo atrás en Argentina, tus comodidades, tu familia y amigos. Pero tu corazón no estaba solo. Viniste lleno de motivación, lleno de energía. Viniste a encontrar la verdad, a conectarte con tu creador, a conectarte con esta tierra”.

En el centro, de pollera negra, la madre de Ilan, Esther Zac. A la izquierda, su hermano Meir. La familia llegó a Israel en horas del mediodía de ese país y los llevaron a Jerusalén

Luego de la ceremonia fúnebre se cantó el Hamina, que habla de la llegada del mesías. Los padres de Ilan estarán esta semana, durante el duelo (la shivá) en el hotel Leonardo Plaza de Jerusalén, donde recibirán la visita de autoridades políticas, militares y religiosas de Israel.

Aunque aún se están investigando las circunstancias de la muerte de Ilan, se cree que él y cuatro de sus compañeros del Batallón 202 de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde prestaba servicios como paracaidista, fueron abatidos por “fuego amigo” desde un tanque que incursionó en Gaza.

El hermano de Ilan, Meir, y el padre, David Oscar.

La noticia fue confirmada ayer a través de un posteo en la red social X del Gran Rabino de AMIA Eliahu Hamra, que escribió: “Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilan Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma”, junto a una imagen de Ilán Cohen con el uniforme militar.

También la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), lamentó la muerte de Cohen: “En estas horas de profundo dolor, la entidad expresa sus más sinceras condolencias a su familia y amigos, y eleva una oración para que puedan sobrellevar este triste momento” y pidió que “su recuerdo sea bendición”.

El llanto de David Oscar, el padre del joven argentino

Según le explicó a Infobae el Gran Rabino Hamra, el caso de Ilan tuvo gran impacto en Israel porque “es el primer soldado argentino boded, es decir solitario, que muere. Significa que por su propia voluntad viajó a Israel para servir en el ejército en la lucha contra el terrorismo. Es un haiat, que no tiene familia local. Entonces, por todos los medios mucha gente se convocó aunque no lo hayan conocido, para que se sienta acompañado, y demostrar un sentido de hermandad, que están presentes”. Ilan viajó en diciembre pasado a Israel para incorporarse a un centro de estudios religiosos llamado Hesder Yeshivá, donde además de estudiar hacen el servicio militar. En nuestro país, asistía a la comunidad judía del Templo Ajdut Israel, en el barrio porteño de Belgrano, donde celebró su bar mitzvá en 2017.

Días atrás, la Embajada de Israel en Argentina anunció la muerte de otro argentino en el marco del ataque de Hamas a Israel. Lior Rudaeff, de 61 años, residente del Kibutz Nir Yitzchak, fue asesinado el 7 de octubre, y su cuerpo fue retenido en la Franja de Gaza. Estaba casado con Yaffa y tenía cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. El resto de la familia de Lior logró llegar a los refugios y fueron rescatados por el Ejército israelí tras 48 horas de espera.

Una multitud calculada en 20 mil personas acompañó la despedida a Ilan

Lior Rudaeff, nacido en Argentina, se mudó a Israel con su familia a los 7 años, estableciéndose en el kibutz Nir Yitzchak. Trabajó en agricultura, como camionero, y más tarde como médico y conductor de ambulancia en su comunidad. “Rudaeff, un hombre generoso y de gran corazón, se ofreció como voluntario durante 40 años como conductor de ambulancia en Eshkol, cerca de la frontera con Gaza; siempre fue el primero en ofrecerse como voluntario y ayudar a todos. Argentino de corazón, ávido ciclista y admirador de Shlomo Artzi”, expresaron en un comunicado del Foro de Familias Rehenes.

Micaela Rudaeff, prima de Lior, estaba por asistir a un acto en el Congreso argentino cuando supo del asesinato, y envió un mensaje contundente sobre la angustiante situación de los familiares que esperan noticias. “Sus anteojos fueron encontrados con sangre. Hace 214 días que Lior está muerto. Es difícil entender lo que estamos viviendo las familias de los secuestrados. Todos los secuestrados tienen que volver a sus casas ya, sanos, salvos y vivos. Lior no va a volver vivo”, decía el mensaje de Micaela, leído durante el acto en el Palacio Legislativo.