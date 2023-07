La llamativa respuesta del Tata Martino ante la posible llegada de Andrés Iniesta al Inter Miami

Si diez años después, te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después, algo se va a incendiar, no voy mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida...

Pasó una década desde que Gerardo Martino y Lionel Messi estuvieron juntos en el Barcelona. Después de la exitosa era de Pep Guardiola, el ex estratega de Newell’s asumió la responsabilidad de continuar con el legado en el Culé. Como también trabajaron juntos en la Selección, en Inter Miami se fijó el tercer reencuentro entre ambos. “Yo estoy más viejo y Leo se pudo sacar una mochila inmensa hace siete meses. Lo más importante es cómo está él y lo que estamos en un gran momento”, subrayó el DT.

Te puede interesar: Es el argentino más goleador de la MLS, condujo la presentación Messi y le dedicó una profunda carta: “La pelota sabe quién la ama”

Producto del desembarco de Lionel Messi al Inter Miami, la franquicia que tiene como uno de sus principales inversores a David Beckham quedó en el centro de la escena y genera una gran expectativa su debut en la Leagues Cup, certamen que pone cara a cara a los equipos de la MLS con los de la Liga MX. Este viernes, desde las 21 de Argentina (20 hora local), las Garzas se verán las caras con Cruz Azul de México en el DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale.

El director técnico del conjunto de la Florida analizó el inicio del certamen. “A la hora de que la pelota rueda hay pocas explicaciones para dar. Es verdad que tuvimos pocos días de entrenamiento, pero las exigencias de los resultados van a estar. El plan que tenemos incluirá de mejor manera si lo direccionamos con resultados positivos, destacó el Tata. “Es un desafío completamente diferente, pero con la misma ilusión. Me han recibido muy bien y me da mucha felicidad esa confianza que me han dado. Ojalá podamos estar a la altura”, completó Sergio Busquets.

Te puede interesar: El infalible truco de un fanático para que Messi frene su camioneta antes de entrar al entrenamiento del Inter Miami

Sobre el desafío de contar con Lionel Messi, el DT destacó que “la idea es que los refuerzos se vayan adaptando rápidamente a la MLS”, al tiempo que el ex volante del Barcelona se refirió al reencuentro con La Pulga: “Fueron muchos años juntos, que hemos disfrutado al máximo. Es un placer estar al lado del mejor jugador de la historia del fútbol, porque además es un gran amigo. Cada uno eligió su destino y por suerte pudimos coincidir. Yo tenía más clara mi salida de Europa y Leo la pensó un poco más, pero su llegada fue un aliciente para sumarme”.

Con relación al posible arribo de Iniesta al plantel, Martino evitó explayarse: “Andrés es probablemente uno de los mejores jugadores y de las mejores personas que me ha tocado dirigir”. Inter Miami busca dar el golpe en la nueva competencia que los tiene como uno de los integrantes de la zona Sur 3. Vale destacar que avanzarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo. El campeón de la MLS Cup 2022 y el de la Liga MX se sumarán directamente a los 16avos de final. Otro dato importante del torneo es que en caso de empate en el tiempo reglamentario cada equipo obtendrá un punto. Luego disputarán una tanda de penales, la cual brindará un punto adicional para el ganador. Desde los 16avos, serán duelos a eliminación directa. El otro rival será Atlanta United (25 de julio, también en Florida). “Cruz Azul vendrá a buscar el partido, sabemos que no ha comenzado de la mejor manera la Liga, pero se han reforzado con jugadores que vienen de ganar la Copa Oro. Conocemos la filosofía del Tuca (Ferreti) y la jerarquía individual que sumaron en un plantel muy competitivo”, analizó Martino.

“El objetivo es terminar de completar al plantel. Hay muchos jugadores que deben llegar, pero la idea es que esos futbolistas se vayan acoplando con buenos resultados. Suena ambicioso decir que estamos reconstruyendo un camino. Nosotros estamos haciendo un camino nuevo con la elección que hemos hecho con la dirigencia. Tenemos poco tiempo para que ese camino comience a fluir”, reconoció el estratega rosarino.

En este proyecto que cuenta con varias figuras con pasado en el Culé, Busquets destacó: “Hasta el momento estamos Leo y yo. Se ha hablado también de Jordi Alba o Iniesta, pero hay que estar tranquilos. Si bien me alegra la posibilidad de compartir un nuevo equipo con muchas personas con las que compartí momentos inolvidables, será lo que el club decida”.

“Entiendo que se brinda un gran espectáculo en Estados Unidos. Es una experiencia nueva en Miami, porque nunca había salido de mi zona de confort. Mi sueño es seguir ganando, ayudar a mejorar el equipo y tratar de cumplir los objetivos, que será intentar ganar los torneos que disputamos”, subrayó Busi. Y a su lado, el estratega argentino completó: “Tanto él como Leo (Messi) han crecido en las ligas más competitivas del mundo para nosotros será fundamental capitalizar ese espíritu deportivo”.

“Hay motivos para ilusionarse, porque Jordi Alba viene de ganar la Nations League, Sergio Busquets la Liga de España y Leo (Messi) se consagró en el PSG. La idea es que podamos capitalizar al máximo sus recursos”, advirtió Martino.

Aunque los del Tata figuran en el último puesto en la Conferencia Este de la MLS, están en semifinales de la US Open Cup tras dejar en el camino a Miami FC (2-2 y avanzó por penales), Charleston Battery (1-0), Nashville SC (2-1) y Birmingham Legion (1-0). En la próxima instancia tendrán un duro contrincante, ya que el 23 de agosto en el TQL Stadium se las verán con Cincinnati FC, cómodo líder de la Conferencia Este.

SEGUIR LEYENDO