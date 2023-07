Emanuel Mammana, a corazón abierto: la dura historia detrás de su tatuaje “Resiliencia”

Mammana explicó el significado de su tatuaje “Resiliencia” (para portada una que se vea el tatuaje)

“Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. Esa es la definición que brinda la RAE sobre la palabra “Resiliencia”, la misma que tiene tatuada Emanuel Mammana en el cuello.

Durante una práctica abierta de River Plate, los futbolistas del flamante campeón de la Liga Profesional atendieron a la prensa y el marcador central se animó a contar su historia en diálogo con Infobae.

El oriundo de Merlo llegó a los ocho años a la institución de Núñez, pero su infancia quedó signada por dos sucesos que le marcaron la vida para siempre: el pronto fallecimiento de sus padres. Hace algunos años el ex Olympique Lyon y Zenit confesó públicamente que esas pérdidas lo llevaron a oscuros pensamientos, pero que el sostén que recibió por parte de sus amigos y el club lo hizo salir adelante.

“Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”, esbozó en su momento. Y cumplió con creces, ya que logró convertirse en un hombre destacado en el Millonario y pasar por Europa y la selección argentina.

Ahora, a la distancia, decidió rememorar su fuerza de voluntad con una emotiva marca en su cuerpo: “Es una palabra linda, pero un poco dura también. Creo que es lo que me pasó de chico, pasé momentos muy duros. Atravesar circunstancias difíciles en la vida… Yo creo que con el fallecimiento de de mis dos papás de chico, que me costó muchísimo, y varios familiares más, he pasado por una infancia dura. Pero hoy, gracias a Dios, tengo mis dos hijos, mi mujer y estoy con una familia y amigos que siempre me acompañan”.

Emanuel Mammana, una garantía en la última línea de River Plate

Durante la charla, el defensor tampoco ocultó su alegría por conquistar su sexto título con la banda roja cruzada en el pecho. Aunque este tuvo un sabor especial, ya que fue el primero en el ámbito local. Los anteriores fueron una Copa Sudamericana, dos Recopas, una Copa Libertadores y la Suruga Bank

“Lo viví muy contento, obviamente que a uno le gusta jugar mucho más. Pero contento por el grupo. Hicimos un trabajo muy bueno durante el año, hay un excelente grupo, una familia. Los que juegan y los que no tiramos todos para el mismo lado. Hicimos un gran torneo. Muy merecido”, analizó el futbolista que se perdió buena parte del semestre producto de una sinovitis en la rodilla izquierda. “Ahora estoy entrenando bien, estoy con ganas y tratando de ganarme mi lugar”, remarcó.

Según su óptima, la unión que reina dentro del plantel comandado por Martín Demichelis es el diferencial para que el Millonario se haya proclamado campeón con algunas fechas de antelación: “La unión del grupo. No solo de jugadores, también cuerpo técnico, médico. En River hay un grupo muy unido, eso da un punto muy positivo para en los partidos entrar con confianza, con ganas. Además del apoyo de nuestra gente. Todo el año llenó el Monumental. 86 mil personas, es un plus muy lindo”.

Otro factor importante para este presente en Núñez fue que no sintieron la transición de la salida de Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores más laureados del club, al desembarco de Micho. “Su forma de trabajo es más o menos el mismo. Martín también trabaja mucho con pelota, mucho táctica y técnicamente. También defensivamente. Es algo parecido a lo que trabajábamos con Marcelo. Quizás algunas cosas cambian, pero es lo mismo que pide River”, sostuvo. Aunque cuando puntualizó en su labor en la última línea sí contó una diferencia: “Martín nos pide más que salgamos jugando, que a mí me gusta, y a todos nos está gustando. Es algo lindo. Pero no cambió mucho”.

Aunque solamente pasaron algunas horas del título en la Liga Profesional, la cabeza del Millonario no se detiene y apunta al duro choque por Copa Argentina ante Talleres de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. “Esta institución siempre te pide ir por más. Ahora tenemos un partido muy importante con Talleres. Ya llegará el momento de descansar. Pero todavía quedan objetivos muy importantes. Una felicidad el título, pero quedan la Copa Argentina, la Libertadores y el próximo torneo. Tenemos que ganar todo, esta institución así lo pide”.

En el máximo certamen sudamericano el contrincante será Inter de Porto Alegre, club que decidió cambiar de entrenador y apostar por Chacho Coudet. “Es un gran entrenador, pero nuestra idea, sea el entrenador que sea, no va a cambiar. Vamos a ir ganarle a cualquier equipo que nos toque, queremos prepararnos bien, queremos ir por la Libertadores, que es la gloria eterna”, concluyó.

