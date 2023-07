El romántico álbum de fotos de las vacaciones de Alejandro Garnacho y Eva García: “Último verano siendo dos”

Alejandro Garnacho y Eva García disfrutan de unas románticas vacaciones (@garnacho7)

Alejandro Garnacho y su pareja Eva García disfrutan de sus vacaciones en las Islas Baleares, en España, un destino turístico muy conocido por ambos. En un marco familiar por el embarazo de la influencer (que dará a luz a Enzo), los jóvenes aprovechan del verano boreal a pleno y recargan las pilas en un lugar de ensueño. Por eso publicaron en sus redes sociales postales de lo bien que la pasan y compartieron su felicidad con sus seguidores.

El extremo, que cumplió 19 años el pasado 1 de julio, es una de las grandes esperanzas en la selección argentina por su proyección, explosión y cambio de ritmo, producto de su velocidad, habilidad y excelsa pegada, dotes que se vieron en el primer equipo del Manchester United.

“Nuestro último verano siendo dos”, escribieron en una publicación compartida por ambos en sus perfiles de Instagram. El futbolista subió ocho fotos en las que se lo ve con Eva, besando y acariciando su panza, luego unos mimos entre ambos sobre un yate.

Los posteos fueron furor entre los seguidores de los dos con 643 “me gusta” y más de 1.400 comentarios. En tanto que Eva se hizo eco de esas publicaciones y mostró imágenes de la previa a una cena con un trago y luego un abrazo que transmite romanticismo. La relación entre ambos pasa por un excelente momento y de hecho ella le hizo el aguante en los partidos de la Selección por su gira en Asia, donde Alejandro debutó en el partido ante Australia y llegó a conectarse en alguna jugada con Lionel Messi.

La joven pareja espera con ansias su primer hijo (@garnacho7)

El posteo de ella con una camiseta argentina se hizo viral, en un momento muy importante para su pareja, que tanto soñó con poder jugar en la selección mayor ya que lo había hecho con los juveniles, a los que no pudo acompañar en el Mundial Sub 20 porque su club no le dio permiso a pocos días de recuperase de una lesión.

A nivel mayores, Garnacho comenzó a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni en la doble fecha de las Eliminatorias que se cerró con el empate en cero con Brasil a fines de 2021 y que le aseguró la clasificación al Mundial Qatar 2022, que luego terminó ganando. Alejandro no estuvo en la lista final, pero apunta a convertirse en figura también con la Albiceleste.

Se trata de una relación con el Bichito que nació en plena pandemia en agosto de 2020 y ella tiene 18 años. Nació el 2 de septiembre de 2004, es muy activa en las redes sociales al nivel que acumula 430 mil seguidores en Instagram y 421 mil en TikTok, y conoció a Alejandro a los 15 años, cuando todavía defendía los colores del Atlético de Madrid.

Eva todavía mantiene su vida diaria en la capital española y viaja a Manchester en cada oportunidad que puede para seguir de cerca el progreso futbolístico que su novio está logrando a pasos agigantados.

Eva sería fanática del Real Madrid pero tuvo que ocultar dicho amor para acompañar la carrera de su pareja en el Manchester United, donde el extremo aseguró su continuidad por cinco temporadas más: anunció la extensión de su contrato hasta el 30 de junio del 2028.

Más fotos de las vacaciones de Garnacho

Las Islas Baleares fueron el lugar elegido por los novios (@garnacho7)

Eva y Alejandro están juntos desde hace tres años (@garnacho7)

La pareja pasa por un excelente momento (@garnacho7)

Garnacho practicando deportes acuáticos (@garnacho7)

Garnacho disfruta de un descanso ya que se le avecina una temporada dura en el Manchester United y los compromisos con la selección argentina (@garnacho7)

Momento de relax para el extremo de la Selección y el United (@garnacho7)

