La terminante decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro y la contraofensiva del PSG: “No hay salida”

Kylian Mbappé tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 (REUTERS/Stephane Mahe)

La novela del mercado de pases sumó un nuevo capítulo en las últimas horas entre los protagonistas principales de una discusión con decenas de ribetes para abordar. Luego de la salida de Lionel Messi, el París Saint-Germain (PSG) nunca pudo recuperar la tranquilidad de sus mejores días porque estalló otra bomba en el seno del vestuario con Kylian Mbappé. El goleador del equipo manifestó su intención de irse libre a mitad de 2024 a pesar de la intención dirigencial por su continuidad y podría sufrir una dura reprimenda con serias consecuencias para su carrera.

El periodista Daniel Riolo es una voz autorizada para referirse a Kiki después de haber confirmado su reciente renovación hace un año, cuando su nombre parecía muy cercano al Real Madrid. En este sentido, utilizó el programa After Foot para ofrecer su mirada luego de que el presidente de la institución, Nasser Al-Khelaifi, haya manifestado la obligación de que Mbappé renueve el vínculo con vencimiento el 30 de junio de 2024 o, de otra manera, buscarían desprenderse de este activo mediante una venta millonaria cercana a los 200 millones de euros. “Mbappé estará en el PSG la próxima temporada. ¿Es una noticia? Sí. Incluso si los directivos llegan hasta el final y ponen a Mbappé en el banquillo, Mbappé se quedará en el PSG. Está dispuesto a aceptar esta situación”, manifestó en el medio francés RMC Sport.

Esa posible imagen se acerca a lo inimaginable y la serie de eventos en torno a las dos partes carece de un desenlace definitivo, pero la foto de Mbappé relegado al banco o desafectado de cada convocatoria de Luis Enrique es un escenario inexplorado, pero incursionado para poner más presión sobre el máximo artillero de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas: “¿Cómo hemos llegado a esta situación contractual? ¿Quién lo ha decidido? ¿Cuál es la salida ahora? No hay salida. La única salida, si el PSG quiere seguir jugando con el gran hombre, es decirle a Mbappé que como no ha ampliado su contrato, y no lo hará, tendrá que sentarse en el banquillo toda la temporada”.

“El tipo está siendo arrastrado por el barro, están haciendo todo lo posible para que su índice de popularidad baje”, esbozó Riolo. El reportero expresó que el flamante reemplazante de Christophe Galtier en la dirección técnica desconoce si podrá “construir” su equipo con o sin Donatello: “No digo que no pueda hacerlo, un equipo puede ganar sin Mbappé. Pero vamos a decirle a Luis Enrique que tiene a Mbappé en su plantilla pero que no puede jugar con él. Ese es el tipo de película que se nos presenta...”.

Nasser al Khelaifi sobre Mbappé: "No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo" (REUTERS/Christian Hartmann)

En lo inmediato, el campeón del mundo con Francia en 2018 contó cuáles eran sus intenciones en junio pasado, aún con el interrogante de estar obligado a perder continuidad y poner en riesgo su participación con Les Bleus en la Eurocopa 2024: “Mi objetivo es seguir en el PSG, es mi única opción en este momento”. Así las cosas, Daniel Riolo sentenció: “Mbappé no quiere irse este año. Lo ha dicho mil veces, no se va este año”.

Además, se refirió a las polémicas declaraciones del ex director deportivo del PSG, Leonardo, quien se mostró a favor de una pronta salida de la estrella internacional. “Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase”, había declarado. El ex delantero brasileño brindó una entrevista con L’Equipe y ofreció sus argumentos sobre esta decisión: “El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”.

“Debido a su comportamiento en los dos últimos años, ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, pero no un líder. Es un gran goleador, pero no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”, subrayó Leonardo. Luego de estas frases demoledoras, el periodista contraatacó: “¿Podemos aprender algo de los disparos de Leonardo? Claro que es una orden. En el PSG nos toman por tontos con su batalla comunicativa. Se metieron en problemas con su situación contractual, Mbappé reaccionó y ahora es una pulseada”.

Una de las primeras puntas de una guerra fría sin fecha de rendición tuvo lugar el 5 de julio. La presentación de Luis Enrique como nuevo DT provocó el mensaje de Al-Khelaifi en referencia a uno de los ejes centrales de la conferencia de prensa: la continuidad de Kylian. “Si quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Él dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía”.

Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain durante el partido contra Lyon en la liga francesa, el domingo 2 de abril de 2023, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Horas más tarde, Mbappé dialogó con L’Equipe y ofreció un testimonio que tuvo sus consecuencias en el vestuario: “He estado anotando mucho durante años. Entonces, para la gente, se vuelve normal. Nunca me quejé de que mis actuaciones fueran banalizadas. Y yo mismo banalizaba lo que hacía Messi y lo que hacía Cristiano Ronaldo. Estamos en una sociedad de consumo, donde está bien lo que has hecho, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, por supuesto, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago”.

Según informó RMC Sport, estas declaraciones provocaron el malestar de seis futbolistas, incluidas dos nuevas contrataciones, por considerarlas “un insulto al club”. Y como si fuera poco, el propio Al-Khelaifi ha considerado estos dichos como “una falta de respeto a todos los jugadores de la plantilla del PSG”. A esta altura, en los despachos se preguntan por qué no se ha ido si realmente piensa eso.

El plantel se presentó a los entrenamientos este lunes sin las presencias de los futbolistas convocados a selecciones en la última Fecha FIFA, entre ellos Mbappé, y es una incógnita cuando se presentará a las prácticas bajo las órdenes del ex técnico de la absoluta de España en el último Mundial. De seguir esta tónica, el Real Madrid sigue pendiente de su situación, ya que a partir del 1° de enero está en condiciones de acordar un pre contrato para hacerse de su ficha a costo cero y el elenco capitalino estaría imposibilitado de recuperar una parte de los 180 millones de euros invertidos en su compra al Mónaco en 2018.

