Leonardo, exdirector deportivo del PSG: “Ha llegado el momento de que Mbappé se marche del club”

El futuro de Kylian Mbappé copa un verano más todo el interés del mercado de fichajes. El distanciamiento entre el PSG y el jugador se agudizó cuando el atacante comunicó su intención de no renovar y finalizar su vinculación en 2024. Intenciones que hacen que el tiempo corra en contra del club parisino, pues si no le traspasan en la actual ventana de fichajes, Mbappé se iría gratis a partir del próximo año.

La pelota está en el tejado del PSG que, mediante su presidente, lanzó ultimatun a Mbappé: “No se puede ir gratis bajo ningún concepto. O Renueva o tiene la puerta abierta para salir”, aseguró. Leonardo, exfutbolista y exdirector deportivo del PSG, es una de las voces más autorizadas para pronunciarse sobre la situación del futbolista. Su etapa como directivo coincidió con la estancia de Mbappé y el brasileño, tiene claro la solución. “Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya del club”, asegura Leonardo.

“No es un jugador capaz de guiar a un equipo”

Las declaraciones de Leonardo no cesaron ahí, el brasileño también puso en tela de juicio las cualidades de Mbappé dentro del terreno de juego. “Por lo que ha pasado estos dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar a un equipo. Es un gran jugador y un gran goleador, pero no un líder. Es díficil hacer un equipo a su alrededor.

De consumarse la marcha de Mbappé, el futbolista abandonaría la capital francesa sin conseguir el principal objetivo del club: la Champions. “El club existía antes de que llegará él y existirá cuando se vaya. Lleva seis años en París y cinco clubes diferentes han ganado la Copa de Europa... y ninguno contaba con Mbappé. Eso significa que es totalmente posible ser campeón sin él”, asegura Leonardo.

Mbappé juega al despiste con su futuro

El delantero francés, tras recibir el premio a mejo jugador galo de la temporada, jugó al despiste con su futuro. “¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen. Jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, explica.

Aún restan casi dos meses de mercado de fichajes y el tiempo corre en contra del PSG. Mbappé se ha decidido a no renovar más allá de 2024 y este sería el último verano en el que podrían sacar un beneficio económico de su traspaso. La pelota está en el tejado del club parisino.

