El punto imposible de Carlos Alcaraz ante Mateo Berrettini que hizo delirar al público en Wimbledon

Carlos Alcaraz continúa su marcha triunfal en Wimbledon y se clasificó a los cuartos de final del tercer Grand Slam de la temporada al derrotar en cuatro sets al italiano Mateo Berrettini por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3. El español, número uno del mundo con 20 años, asoma como uno de los candidatos a levantar el trofeo en el All England y demostró su enorme talento con un punto que desató la locura entre los espectadores de la cancha central.

El nacido en Murcia es una de las grandes apariciones de los últimos años en el circuito y lo confirmó con un estupendo triunfo, pese a haber caído en el primer set frente al romano de 27 años. Además, Charly alcanzó su victoria número 33 en 10 participaciones en Grand Slams, superando nada menos que a Rafael Nadal (32) y solamente por debajo de Boris Becker (35), John McEnroe (38) y Mats Wilander (38). Una cifra que podrá extenderse a 36 éxitos solo si logra salir campeón de un torneo que aún tiene en carrera al serbio Novak Djokovic (2° y 7 títulos en Wimbledon).

Alcaraz pudo sobreponerse en el duelo de octavos de final ante el número 38 del ranking ATP luego de quebrar cuatro veces el saque del italiano, y tras conseguir un 67% de efectividad en el primer servicio. Cometió 6 dobles faltas y se hizo con el 72% de los puntos al saque. En lo que respecta a Berrettini, logró romper el servicio en una ocasión.

En medio de un partido que se volcó en favor del murciano a partir del segundo set se vio una de las acciones más espectaculares del torneo que se juega en el césped de Londres. Un delicioso drop-shot de Alcaraz cerca del fleje provocó la estirada de Berrettini, quien salvó la pelota y parecía que se quedaba con el punto. Pero el español no se dio por vencido y corrió a toda marcha para conectar un revés ganador que despertó la ovación de los espectadores y un desahogo importante en un momento clave del cotejo.

El tenista español protagonizó una de las mejores jugadas en el triunfo ante el italiano Mateo Berrettini, en los octavos de final

El tenista español se verá las caras en los cuartos de final de la competición con el jugador danés Holger Rune, número 6 y cabeza de serie número 6, el próximo miércoles. El historial entre ambos está igualado 1-1.

En cuanto a los otros resultados de la jornada, Djokovic volvió a ganar, esta vez ante el polaco Hubert Hurkacz (N° 18) por 7-6 (6), 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-4, en 3 horas y 7 minutos. Nole chocará el martes ante el ruso Andrey Rublev (N°7). El otro choque de cuartos de final de mañana lo protagonizarán el italiano Jannick Sinner (N°8) y el ruso Román Safiulin (N°92).

Para el miércoles quedarán los duelos entre el ruso Daniil Medvedev (N°3) y el estadounidense Christopher Eubanks (N°43), quien dio el batacazo al eliminar al griego Stéfanos Tsitsipas (N°5) y Alcaraz frente a Rune.

En la rama femenina, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Jessica Pagula (4°) vs. Marketa Vondrousova, Iwa Swiatek (1°) vs. Elina Svitolina, Madison Keys (25°) vs. Aryna Sabalenka (2°) y Ons Jabeur (6°) vs. Yelena Rybakina (3°).

