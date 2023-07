Oficial: Luka Romero firmó con el Milan tras su salida de Lazio

Luka Romero firmó por cuatro años con el Milan

El fútbol argentino sumó un nuevo representante en una de las potencias del fútbol europeo: Luka Romero firmó contrato con el Milan de Italia hasta 2027 luego de quedar libre de la Lazio, a donde permaneció dos temporadas.

El futbolista de 18 años, que tuvo un destacado rendimiento en el Mundial Sub 20 con la camiseta de la selección argentina, portará el dorsal 18 y estará en un plantel que peleará en la Champions League durante la temporada que se avecina.

“El AC Milan se complace en anunciar el fichaje de Luka Romero Bezzana. El centrocampista argentino ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027. Nacido en Durango (México) el 18 de noviembre de 2004, Luka comenzó su carrera en las categorías inferiores del RCD Mallorca y debutó profesionalmente con el club en junio de 2020, antes de disputar nueve partidos y marcar un gol con el primer equipo. Se mudó a Italia para unirse a Lazio en 2021, donde jugó 21 partidos y anotó un gol”, fue el comunicado que emitió el club que tiene como entrenador a Stefano Pioli.

El jugador nacido en México, pero que se crio en España y decidió representar a la selección argentina por la nacionalidad de sus padres viene de tener poco espacio en el elenco de la capital italiana. Romero había elegido ese club para continuar su desarrollo tras quedar libre de Mallorca –donde se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga de España–, pero el entrenador Maurizo Sarri decidió llevarlo de a poco y apenas le dio rodaje en 21 partidos a lo largo de dos temporadas, más allá que estuvo en el banco de suplentes durante la mayoría de los compromisos de ese club.

Luka Romero fue uno de los puntos altos de la selección argentina en el Mundial Sub 20 (Foto: Matias Arbotto)

Más allá de eso, negoció su continuidad en Lazio pero su agente no se puso de acuerdo con la directiva de la entidad en los números y Luka quedó con el pase en su poder. Las tratativas por su futuro quedaron en stand by ya que el atacante se unió a la Sub 20 de Argentina de cara al Mundial: anotó dos goles en cuatro partidos (dos como titular) y terminó de convencer al Milan de apostar por su desarrollo.

Identificado con Quilmes, ciudad donde vive toda su familia paterna y materna, el juvenil que cumplirá 19 años en noviembre será la pieza de ataque de un plantel que viene de culminar en la cuarta colocación de la Serie A detrás de Napoli, Lazio e Inter, pero que obtuvo el título del torneo italiano la temporada anterior y es uno de los tres club más ganadores del país.

Milan, además, buscará revancha en la Champions League tras alcanzar las semifinales de la última edición: perdió con un global de 0-3 en el clásico ante Inter. Ahora deberá esperar al sorteo de los grupos, donde ocupará el Bombo 3.

Hay que recordar que el elenco italiano ya no contará con Zlatan Ibrahimovic (se retiró del fútbol) ni con Brahim Díaz (retornó al Real Madrid), aunque sí tiene en el ataque al experimentado Olivier Giroud o el portugués Rafael Leao mientras crecen los rumores en torno a las posibles partidas de Divock Origi, Junior Messias y Ante Rebic.

