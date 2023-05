Quién es la “Bebé del Diablo”, la influencer denunciada por acosar a tres estrellas de la Premier League que podría terminar presa

Orla tiene 22 años y es influencer (@orlamelissa)

El fútbol inglés está conmocionado por la historia de Orla Melissa Sloan, la influencer y modelo de 22 años acusada de acosar a jugadores de la Premier League. Los jugadores del Chelsea, Ben Chilwell y Mason Mount, y Billy Gilmour, del Brighton, denunciaron ante la Justicia la persecución de la joven sobre ellos el año pasado. El caso llegó a juicio y la mujer, que se declaró culpable, el mes próximo recibirá la sentencia y podría terminar en prisión.

Orla Melissa, como se hace conocer en su perfil de Instagram, es una joven que gracias a sus 86 mil seguidores en dicha red social comenzó a generar furor por sus fotos en ropa interior y traje de baño. También utiliza Tik-Tok. Llegó a vender su material en una aplicación llamada Fanvue, algo parecido a Only Fans. En un breve lapso llegó a ganar 50 mil euros y se dio cuenta de que iba a ganar mucho más dinero que en su trabajo en un local de ropa al que renunció al poco tiempo.

Se hizo muy conocida y comenzó a experimentar el rótulo de Influencer. Esto la llevó a conseguir canjes, algunos trabajos de modelo y ser convocada a eventos. Uno de ellos fue en una fiesta en la que fue invitada por Ben Chilwell luego de un diálogo por Instagram. En esa reunión Orla conoció a Mason Mount y se acostaron una vez. “El fiscal Jason Seetal dijo que se mantuvieron en contacto durante unos seis meses antes de que Mount decidiera que la relación no iba a progresar”, contó el Daily Star.

La joven lo sorprendió a Mount a la salida de un entrenamiento en las puertas del predio del Chelsea y ahí el futbolista la bloqueó de su teléfono. “Debes disculparte o desbloquearás un nuevo personaje: Devil Baby (Bebe del diablo)”, le escribió a Mason desde uno de los 21 números que fue cambiando según informó The Sun.

De izquierda a derecha: Ben Chilwell, Mason Mount y Billy Gilmour

La pesadilla siguió para Mount que, entre tantos mensajes recibidos desde los diversos números, Orla le escribió “pagué 12,99 libras esterlinas (16 dólares) por un nuevo número. Ya no compraré comida para poder obtener más números. Seré más rápida que tú”.

En otro mensaje de texto, la modelo presentó una lista de nombres de mujeres de los que afirmó haberse “enterado” que estuvieron con él. Luego añadió: “Me enteraré de todo”. No contenta con enviar mensajes a la estrella del Chelsea, Sloan bombardeó a Gilmour con mensajes sobre Mount.

Su siguiente víctima fue Chilwell y también creó una cuenta de Instagram con el nombre de usuario DevilBaby_10 (fue dada de baja), que usó para crear collages del jugador del compañero de Mount con otras mujeres.

Luego apuntó a Gilmour, quien le dijo a la corte cómo continuó el acoso incluso después de que se mudó a Brighton en septiembre de 2022 con un contrato de 9 millones de libras esterlinas (11 millones de dólares). Su nuevo club implementó medidas de seguridad después de que expresó su preocupación por Sloan.

Orla Melissa llegó a cambiar 21 números de celular para poder mantener el contacto con los futbolistas (@orlamelissa)

Gilmour también se vio obligado a eliminar a todos sus amigos y familiares de Instagram para que no pudiera contactarlos. Reconoció que “no he podido dormir y he tenido que tomar pastillas para dormir, lo que ha afectado mi rendimiento”. Y añadió que “estar solo en una nueva ciudad donde no tenía amigos ni familiares es muy aislante. Esta es una persona que conocí una vez por un breve período de tiempo”.

La influencer confesó ante el Tribunal de Magistrados de Westminster haber acosado a Mount “entre el 19 de junio de 2022 y el 28 de octubre y a Gilmour el 10 de septiembre de 2022 y el 28 de octubre. Orla también se declaró culpable de acosar a Chilwell sin violencia entre el 20 y el 29 de octubre”, informó el Daily Star.

La jueza de distrito Neeta Minhas aplazó la sentencia hasta el 20 de junio para que se preparen los informes. Se le concedió la libertad bajo fianza incondicional, pero la Bebé del Diablo corre el riesgo de terminar en prisión.

Orla trabajaba en un local de ropa, pero renunció para vender sus contenidos en una aplicación (@orlamelissa)

La influencer conoció a dos de los futbolistas en una fiesta (@orlamelissa)

La joven reconoció sus acosos a los futbolistas (@orlamelissa)

Orla también se dedica al modelaje y es invitada a diversos eventos (@orlamelissa)

Por el acoso de Orla, Gilmour admitió que tomó pastillas para dormir y que la situación afectó su rendimiento deportivo (@orlamelissa)

Llegó armar un Instagram llamado DevilBaby_10, que usó para crear collages de Chilwell con otras mujeres (@orlamelissa)

"Debes disculparte o desbloquearás un nuevo personaje: Devil Baby", le advirtió a Mount (@orlamelissa)

Orla tiene más de 86 mil seguidores en Instagram (@orlamelissa)

