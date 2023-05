Otra baja importante en Roland Garros: Nick Kyrgios no jugará por una lesión tras sufrir un robo a punta de pistola

Kyrgios no jugará Roland Garos en París (Reuters)

A pocos días para el inicio del Roland Garros, se conoció el verdadero motivo por el que el tenista australiano Nick Kyrgios se perderá el segundo Grand Slam del año. Si bien en un principio se especuló con su baja por el tiempo de recuperación que le demandaría su operación de rodilla, su representante confirmó que fue otra la causa de su ausencia.

Según informó The Canberra Times, periódico local de la ciudad natal Nick, el actual número 26 del ranking sufrió un grave corte en el pie mientras intentaba defender a su madre de un presunto robo en su casa el pasado 1 de mayo. Al parecer, el asaltante amenazó a su madre a punta de pistola y se llevó un Tesla.

“La operación de rodilla fue lo mejor posible y la rehabilitación iba de forma fantástica, estábamos haciendo ya carga y movimientos en las pistas. Necesitábamos llegar a un punto en el que pudiera jugar cinco sets”, reconoció su representante Daniel Horsfall sobre la cirugía a la que se sometió el tenista, producto de un desgarro y un quiste en el menisco lateral de su rodilla izquierda en enero.

“Justo cuando estábamos con los procesos de carga de esfuerzos, tuvo lugar el presunto robo a mano armada en su casa y, durante este suceso, se hizo un importante corte en el pie. No sabemos cómo sucedió, pero es un corte bastante grande. Si se mueve en la pista, la herida puede abrirse de nuevo. Por la ubicación de la herida, ha estado abierta casi una semana y media. No se ha curado correctamente y no hemos podido entrenar”, confirmó.

El tenista fue operado de su rodilla izquierda en enero (Reuters)

Kyrgios, que no juega desde octubre del 2022, se estima que continuará de baja hasta el torneo de Stuttgart del próximo 12 de junio. “Volveremos a entrenar una vez que la herida empiece a sanar y cicatrizar. Aún estamos pensando en volver en el primer torneo de hierba”.

En enero, durante la jornada de inauguración del Abierto de Australia, el tenista local anunciaba su retiro para someterse a la operación: “Estoy desolado, obviamente. Es como si fuera mi torneo de casa”, dijo Kyrgios a los periodistas en Melbourne Park. “Las lesiones forman parte del deporte. Supongo que puedo inspirarme en alguien como Thanasi, que ha tenido un montón de lesiones y se ha recuperado”, consideró.

“En cuanto a su lesión de rodilla, no podría haber ido mejor. No tuvimos contratiempos y posiblemente estaba en mejor forma que a estas alturas del año el año pasado, pero no pudo aumentar sus horas en la pista. Es el parón más largo fuera del tenis por culpa de una lesión. Estaba preparado pero tuvimos que reajustar el calendario. Posiblemente juguemos más torneos en la segunda mitad del año”, sentenció Horsfall.

