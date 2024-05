En otra foto con mensaje político, Kicillof encabezará un acto propio para centralizar la oposición a la Ley Bases

Axel Kicillof cerrará un plenario militante

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está decididamente al frente del rechazo a la Ley Bases y en ese margen se dan todos sus últimos movimientos. Es por eso que este sábado cerrará el plenario “La Patria no se vende”. Será un encuentro organizado por distintas multisectoriales que, por un lado, vienen trabajando en posicionar a Kicillof al frente de la construcción política del peronismo en el mediano y largo plazo y por el otro organizarse en rechazo a las iniciativas que el gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación; sea Ley Bases, DNU y demás medidas.

Kicillof hablará ante la militancia pasadas las 16 horas de este sábado desde el predio del Polideportivo Thevenet en el municipio de Florencio Varela. El encuentro se viene organizando desde hace varias semanas. Como caras visibles de la logística y el impulso asoman algunos funcionarios provinciales como Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Walter Correa (Trabajo), Gabriel Katopodis (Infraestructura), entre otros funcionarios del círculo cercano del mandatario bonaerense. La jornada también se da en medio de una discusión interna dentro del peronismo que en los últimos días bajó el volumen.

El encuentro de este sábado empieza al mediodía. Según informaron desde la organización habrá diez comisiones que debatirán distintos temas. Es “el resultado de las reuniones con representantes de la sociedad civil que se llevaron adelante en diferentes localidades bonaerenses desde enero pasado donde diferentes sectores de la comunidad dieron cuenta del impacto de las políticas del Gobierno Nacional en los barrios”, remarca la invitación formal.

Las temáticas donde disertarán distintos referentes serán: Producción y Trabajo; Desarrollo Social y de la Comunidad; Economía y Finanzas Públicas; Universidad, Ciencia y Tecnología; Hábitat y Vivienda; Obras y Servicios Públicos; Ruralidad y Arraigo; Mujeres y Diversidad; Salud y Cuidados; y Educación y Cultura.

El acto se da en medio de la interna peronista

“Es un acto desde la provincia de Buenos Aires y contra las políticas de Milei”, aseguró a Infobae un ministro bonaerense que forma parte de la organización.

En su cuenta de X, Kicillof dijo sobre el acto que se tratará de “un encuentro necesario en estos tiempos tan complejos para debatir sobre el impacto de las políticas del Gobierno nacional, seguir pidiendo que no se vote la Ley Bases y que se derogue el DNU”.

El mandatario bonaerense llegará al encuentro luego de una serie de actividades con dirigentes del PRO y la UCR. Esta semana el gobernador bonaerense viajó a Chubut donde firmó un acuerdo con su par patagónico, Nacho Torres. Buenos Aires le cedió a la provincia del sur 15 ambulancias de alta complejidad. Mientras que este viernes fue hasta Rosario para darle continuidad al acuerdo que había sellado con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, en la lucha contra el narcotráfico. En marzo, Buenos Aires había cedido en comodato 80 patrulleros para las calles de Rosario y tres minibuses. El nuevo convenio que se firmó este viernes tiene que ver con un trabajo de intercambio de información e inteligencia sobre las bandas narcos.

El gobernador junto a su par de Chubut, Nacho Torres

Junto a Torres, el mandatario bonaerense coincidió en que haya mayor federalismo de parte del gobierno nacional. La posición de Kicillof es clara y contundente con respecto a la Ley Bases y el llamado Pacto de Mayo. Este viernes volvió a ratificar su postura mientras compartía la conferencia de prensa con Pullaro en Rosario. “A mí nadie me consultó ninguno de los puntos del Pacto de Mayo, entonces no es un pacto…es una adhesión. Lo digo por la vocación que ha mostrado el gobierno nacional por quedarse con recursos que no le corresponden”.

Las recorridas que Kicillof hizo por fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires, incluyeron también encuentros de corte político con sectores del peronismo tanto en Rosario como en Rawson; en los que dejó algunas directivas hacia el futuro. Entre los planes del mandatario bonaerense aparece la idea de sumar acompañamientos en su plan para centralizar el rechazo a la Ley Bases.

“Gran encuentro en Rosario con referentes del espacio político local para seguir construyendo una alternativa a este modelo de ajuste que propone el Gobierno nacional. Nuestra obligación es organizarnos para acompañar a nuestro pueblo y defender sus derechos y su futuro”.

Kicillof esquiva hablar de candidaturas -o en términos en ese sentido- tanto hacia 2025 o 2027 cuando él ya no tenga reelección como gobernador por haber cumplido su segundo mandato al frente del Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, la mayoría de los que están en la organización del acto de este sábado sí ven en el mandatario provincial la principal figura para disputar una candidatura presidencial por el peronismo.

En este contexto, fue contundente el intendente de Ensenada, Mario Secco, al referirse a Kicillof cuando el último 27 de abril planteó -en un acto en su distrito y el mismo día de la reaparición de Cristina Kirchner en Quilmes- que “nosotros decimos que tenemos una esperanza. Que vengan más esperanzas, que las queremos ver. Nosotros tenemos una y la tenemos en la calle, es nuestro Gobernador, esa es nuestra esperanza. No decimos que es la única, es la nuestra, la que ponemos en valor”.

Lo que suceda este sábado -en términos de construcción política- podría abrir otro capítulo en esta historia que el peronismo busca construir luego de la derrota electoral del 2023 que llevó a Javier Milei a la presidencia.