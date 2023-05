La revelación de Menotti antes del inicio del Mundial Sub 20: “Pensé que Scaloni iba a dirigir al equipo”

La revelación de Menotti sobre el Scaloni y el Mundial Sub 20

El ex entrenador César Luis Menotti, quien en la actualidad se desempeña como Director de Selecciones, destacó que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, “respaldó de verdad” a Lionel Scaloni y no lo hizo de “chamuyo” en los medios. “Cuando hablan de la llegada de Lionel Scaloni fue todo mérito de Claudio Tapia. Yo no lo conocía personalmente, sí a sus ayudantes y eso me hizo pensar que era al menos una buena persona. Y Tapia no hizo un respaldo de chamuyo, lo respaldó de verdad”, valoró el ex DT campeón del mundo en 1978.

“El proyecto de Selecciones lo defiende el que tiene el poder, en este caso es Claudio “Chiqui” Tapia porque puede definir políticas de Selección. En la primera charla que tuvimos me pidió una Selección que sea de la gente y me fui de ahí pensando en si me mentía, por suerte no fue así. Hubo una búsqueda de que se representen los sentimientos de la gente, algo que se logró desde el comienzo y es mérito para el presidente”, continuó.

El Flaco además analizó la designación de Marcelo Bielsa en el combinado de Uruguay y remarcó que no le será fácil debido a su condición de extranjero. En su argumento comparó con la hipótesis sobre cómo reaccionarían los fanáticos criollos si un brasileño estuviera al frente de la Albiceleste.

Menotti reconoció que en su momento barajó la idea de que el propio estratega de Pujato se hiciera cargo de la Selección Sub 20: “Cuando Mascherano presentó su renuncia, pensé que Scaloni iba a dirigir al equipo”, sorprendió en vísperas al inicio del Mundial de la categoría que se disputará en territorio argentino a partir del próximo 20 de mayo.

Finalmente, también repasó la historia del combinado nacional con una llamativa afirmación: “La Selección Argentina tuvo el respaldo de la conducción política hasta el Mundial de Italia 90 y luego se metieron los negocios en el medio. Por eso los entrenadores que llegaron después, incluso con títulos de por medio, no fueron tan reconocidos, y por suerte ahora se recuperó lo anterior. No es que nosotros no vivamos de esto, pero sí lo hacemos desde la defensa de la pelota y al futbolista”.

En relación al Mundial en Qatar, Menotti subrayó que “la pelota entra o no y eso te da el reconocimiento”. “Yo estaba convencido que la actuación iba a respaldar a la historia de nuestro fútbol y por suerte se nos dio. Las ideas se discuten y se debaten pero cuando se decide una conclusión hay que respaldarlas y eso estuvo”, concluyó.

