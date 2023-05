La estafa millonaria que sufrió el arquero Fernando Muslera en Turquía

Fernando Muslera juega en Turquía desde el 2011 (Foto: Reuters/Murad Sezer)

Fernando Muslera ya lleva más de una década viviendo en territorio turco y a sus 36 años es uno de los referentes de la historia del Galatasaray de ese país. Campeón en múltiples ocasiones en esa entidad, la situación que vive uno de los ídolos del club saltó a las portadas de todos los diarios: denunció que fue estafado en una suma millonaria por una autoridad de un banco local.

El periódico local Hürriyet aseguró que el arquero uruguayo presentó una denuncia contra la gerente del banco DenizBank: entregó 1 millón 200 mil dólares para un fondo y afirmó que sólo le devolvieron 700 mil dólares. Está reclamando medio millón de dólares, ya que no pudo obtener hasta el momento la devolución prometida.

La gerenta, llamada Seçil Erzan, está en el centro de una investigación aún mayor. El mismo medio informa que se está realizando una minuciosa auditoría para entender lo sucedido detrás de esa supuesta promesa de “fondos privados de alto rendimiento” que terminaron en un presunto fraude por 80 millones de dólares entre los que también fueron víctimas otras estrellas del deporte como el ex mediocampista del Barcelona de España Arda Turan y el entrenador Fatih Terim.

Muslera acudió a la fiscalía General de Estambul y presentó una denuncia con su abogado. En la declaración que brindó ante la oficina de Terrorismo y Crimen Organizado explicó cuánto dinero había desembolsado. También afirmó que la acusada les aseguró que el fondo tendría un rendimiento del 35% y empezarían a recibir de vuelta la inversión a los pocos meses. Inclusive se acercó a la casa del futbolista para afirmarle cara a cara que su dinero estaba “seguro”.

Erzan estaba a cargo de la sucursal ubicada en el barrio Levent Büyükdere y está siendo investigada por presunta falsificación y fraude. Lo cierto es que, según el diario turco mencionado, hasta ahora sólo tres personas presentaron una solicitud ante la oficina del fiscal. El banco aseguró que el proceso contra su empleada se inició el 7 de abril tras recibir la primera denuncia.

“A partir de hoy, la investigación llevada a cabo por nuestra junta de inspección ha concluido y el informe de inspección integral con todos sus anexos se ha presentado a la Oficina del Fiscal General de Estambul, y simultáneamente una copia del informe de inspección a las autoridades de supervisión y regulación pertinentes. La computadora utilizada por Seçil Erzan fue entregada a la policía financiera para ser presentada a la Oficina del Fiscal General de Estambul”, informó el banco en un comunicado. Y agregó: “El sistema se estableció completamente fuera de nuestro banco y sucursales”.

“Los documentos que se alegan oficiales no se producen con base en los registros del sistema bancario, sino que son algunos documentos que se afirma que fueron emitidos por Seçil Erzan, que no tienen una contrapartida en la legislación, que contienen montos pequeños, que no tienen un compromiso de pago, que están escritos en una hoja de agenda o papel normal A4. Es un tema muy importante para los reclamantes. El departamento no presentó ningún documento a nuestro banco. Algunos reclamantes entregaron en mano el dinero que habían retirado de sus cuentas en nuestras sucursales, en lugares como centros comerciales, restaurantes y cafés, para incorporarse al fondo que lleva el nombre de uno de los denunciantes, es una organización diferente establecida a nombre de uno de los denunciantes”, aseguró el DenizBank.

El periódico Yeniakit cita una declaración de Muslera que recogió OdaTV: “DenizBank me llamó con frecuencia en diciembre con fines de inversión en 2022. Posteriormente, la gerente de sucursal Seçil Erzan nuevamente llamó muchas veces para evaluar mi dinero. Cada vez que me llamaba por teléfono, me convencía de invertir dinero en este fondo, diciendo ‘es un fondo con altos rendimientos, este fondo es un fondo corporativo, Hakan Ateş y Mehmet Aydoğdu están administrando este fondo’”. Estas dos personas mencionadas son el gerente general y el gerente adjunto de la entidad financiera.

Muslera surgió de Montevideo Wanderers en el 2004 y luego pegó el salto a Nacional. Emigró de su país en el 2007 para iniciar un camino en Lazio de Italia, pero cuatro temporadas más tarde inició su periplo en Turquía que se extiende hasta hoy. El futbolista que lleva más de una década en ese país brilló en su selección: jugó cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022) y cinco Copa América, sumando el título en la edición 2011. El banco al que señala se fundó en 1938 y es uno de los más importantes de ese país con múltiples sucursales.

