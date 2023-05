Los Pumas seven golearon a Alemania en el debut del torneo de Toulouse y encaminaron su clasificación a los Juegos Olímpicos

Los Pumas Seven sabían que tenían en el debut al rival más débil del grupo, pero que no por eso debían menospreciar el encuentro. Alemania actúa en este torneo como invitado y en el historial de los dos únicos partidos jugados, Argentina lo derrotó con sendas goleadas por 40 a 0 en París 2006, y por 33 a 0, el año pasado, en Sevilla 2022. Los números mostraban que los teutones más allá de perder los dos partidos por mucha diferencia no pudieron marcarle ni siquiera un punto a Los Pumas Seven. Y el resultado se volvió a repetir, pero con un detalle: los de Santiago Gómez Cora se impusieron por 29-7.

Argentina salió a la cancha con: Santiago Álvarez, Luciano González, Agustín Fraga, Gastón Revol,Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Tobías Wade. Entre los suplentes estuvieron Germán Schultz, Mateo Graziano, Santiago Vera Feld, Tomás Elizalde y Joaquín Pellandini.

Un primer tiempo que definió el partido

El arranque del match fue como se preveía, con el equipo de Gómez Cora a tope yendo a buscar desde la primera salida marcar la diferencia. Así, tras el pitazo de Francisco González, la patada de Gatón Revol fue en busca del capitán Santiago Álvarez que cacheteó con infracción de los alemanes. Scrum para Argentina y salida rápida a la derecha y luego la pelota hacia la izquierda. Los Pumas 7′s buscaban el resquicio para anotar, mientras Alemania defendía bien y Lucho González no podía llegar a concretar tras el tackle teutón.

En la siguiente scrum para Alemania en sus 22 metros, intentó una salida ante la marca asfixiante del equipo argentino que lograba su cometido, volver a dominar el campo y el juego. Infracción y amarilla para Nikolai Klewinghaus y a jugar con un hombre de más.

A partir de allí llegó la primera jugada a fondo de Los Pumas Seven y Marcos Moneta muy marcado cedió el balón para Luciano González, que apoyó en la esquina izquierda el primer try argentino para abrir el score 5 a 0 que con la conversión de Tomás Wade aumentó a 7-0.

Salida para Argentina de Gastón Revol y la topadora mendocina que se cortó. Así, Rodrigo Isgró con toda su potencia apoyó el segundo try del equipo argentino. Que dejaba bien claro con el 12-0 quien era el dominador absoluto del partido.

En la siguiente otra gran jugada del equipo de Gómez Cora que no le dejó tocar el balón a los teutones, quienes solo atinaron a defender como podían. Moneta otra vez le cedió a Rodrigo Isgró quien nuevamente apoyó para dejar el resultado 17 a 0.

Nueva salida de Revol con un minuto por jugarse y el equipo albiceleste que seguía yendo a fondo para, no solo definir el pleito, sino buscando sumar la diferencia necesaria en caso de necesitarla.

Un golpe del capitán Santiago Álvarez en el hombro izquierdo y su salida para cuidarlo con el ingreso de Tomás Elizalde; el ingreso de Germán Schultz y el comienzo de la rotación en el equipo de Gómez Cora que a esa altura sentía definido el match. Argentina yendo una vez más ante la marca teutona que por primera vez tras una patada larga pasó la mitad de la cancha, aunque no le sirvió de mucho ya que Germán Schultz de contraataque apoyó el cuarto try argentino en la bandera izquierda para el 22 a 0 con el que se cerró la primera parte. Partido definido, primer objetivo cumplido y a cuidar fuerzas.

Un segundo tiempo para probar variantes y regular de cara al partido decisivo con España

Así fue como Los Pumas Seven con el score definido probaron con los suplentes en la cancha, rotaron pensando en España que se jugará a todo o nada su descenso en el circuito en el siguiente partido de las 14hs ante Argentina, ya que Uruguay quien pelea palmo a palmo arrancó venciendo a Samoa.

Por todo eso Gómez Cora rotó y cuidó a su equipo que no desentonó, sino por el contrario siguió en la misma tónica del primer tiempo, pero cuidó más el balón no siendo tan vertical, ante un equipo alemán claramente inferior, pero con mucho amor propio que no se dio nunca por vencido.

Así en un contraataque por el sector izquierdo se cortó Anton Gleitze que logró apoyar y con la conversión de Fabian Heimpel puso el resultado 22 a 7.

Los Pumas Sevens fueron entonces por más, no querían sorpresas y apareció una vez más la potencia de Lucho González para apoyar la quinta conquista debajo de los palos y sumar además la conversión. El score quedó 29 a 7 con poco más de dos minutos por delante.

Dos minutos que le sirvieron a Alemania para buscar el descuento y a Los Pumas 7′s para saber que con el partido definido su defensa estaba cumpliendo.

Así se cerró el score final tras el pitazo de Francisco González, Los Pumas Seven dieron el primer paso en busca del objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París, la derrota de Samoa ante Irlanda en el primer partido de ese grupo, ayuda; pero Argentina depende de sí mismo y a las 14hs buscará ante un rival inferior pero que se jugará a todo o nada su descenso quedarse con el pase a los cuartos de final que lo dejaría a las puertas de la clasificación.

