La polémica que se desató por la supuesta maldición que le impedía a Guardiola ganar la Champions: “Es hora que termine la amargura”

Yaya Touré y Pep Guardiola coincidieron en el Manchester City durante el inicio del ciclo del DT catalán.

Es su gran objetivo de cada año. Aunque Pep Guardiola ha conquistado cuatro de los últimos cinco títulos de la Premier League y va camino a alzar otro trofeo de la liga inglesa, su gran desafío en cada campaña es ganar la UEFA Champions League. Y puede que este año finalmente suceda porque al parecer ha finalizado una supuesta “maldición de los chamanes africanos” que pesaba sobre él.

Dimitri Seluk, un agente de jugadores que trabajo con Yaya Touré y se peleó años atrás con Guardiola por sus cortocircuitos con el mediocampista marfileño, pidió perdón por sus declaraciones y ha anunciado que ese presunto hechizo para que el DT catalán no pueda ganar la Champions tenía que llegar a su fin.

“Quiero disculparme por este asunto. Creo que es hora de que termine la amargura, y sé que Yaya Touré siente lo mismo porque no desea nada más que éxito para el Manchester City. Puedo decir que los chamanes han levantado el hechizo y que creo que el City ganará la Champions League con Pep”, dijo Seluk en declaraciones difundidas por The Mirror.

“Tienen una buena oportunidad de ganarla este año. Pero pase lo que pase, definitivamente la ganarán en los próximos tres años”, vaticinó el representante que había revelado lo de la maldición en 2018.

La “maldición africana” de la que habla Seluk surgió en junio de 2018, cuando el agente cargó duramente contra Guardiola y dijo en una entrevista con Sport 24 que no volvería a ganar la Champions League: “Por su mal trato de Yaya Touré, Guardiola puso a toda África en su contra, muchos hinchas africanos le dieron la espalda al Manchester City . Y estoy seguro de que muchos chamanes africanos impedirán que Guardiola gane la Champions en el futuro. Será como una maldición africana para Guardiola. La vida dirá si tengo razón o no.”

Un tweet de Dimitri Seluk de 2018 en contra de Pep Guardiola.

Toda esta polémica ha generado también la reacción de Yaya Touré, que a sus 39 años trabaja como entrenador de la academia del Tottenham y es recordado como uno de los mejores jugadores de la etapa de Guardiola en el Manchester City, donde jugó desde 2010 al 2018.

“Mi ex agente está siendo citado por los medios sobre una ‘maldición’. ¡Por favor, no me asocien con estos estereotipos sin sentido y perezosos sobre las maldiciones africanas. Este hombre no me representa de ninguna manera. Ampliar estos estereotipos es perjudicial”, publicó en Twitter el ex futbolista marfileño, quien coincidió con el DT catalán en el Barcelona (2007-2010), donde pudieron ganar la Champions League.

El tweet de Yaya Touré para despegarse de Dimitri Seluk, su ex agente.

Guardiola ha llevado al Manchester City al siguiente nivel esta temporada con algunos ajustes tácticos y la incorporación de Erling Haaland, quien lleva 51 goles en 46 partidos en todas las competencias. Su equipo, líder de la Premier League y finalista de la FA Cup, tendrá que superar al Real Madrid en las semifinales de la Champions Lague para soñar con ganar el título que se les ha resistido todos estos años.

