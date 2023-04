“Me sentí morir”: Mike Tyson confesó cuál fue el momento en que tuvo miedo a perder la vida

Mike Tyson reveló que la obesidad fue uno de los mayores temores de su vida (REUTERS/Ahmed Yosri)

A Mike Tyson se lo conoce en el mundo del deporte como uno de los hombres más rudos y despiadados de todos, pero en los últimos años también ha mostrado su lado más vulnerable al hablar de cuestiones de salud. Ya han pasado varios años de su retiro profesional del boxeo y recién ahora ha confesado cuál fue el mayor miedo de su vida después de abandonar los cuadriláteros con respecto a su salud.

En el último episodio de su pódcast ‘Hotboxin’, donde estuvo de invitado Ryan García para hablar de su próxima pelea ante Gervonta Davis, el ex campeón mundial de los pesados ha reconocido que sintió que podía perder la vida después de dejar el deporte porque empezó a comer sin control y subir de peso de forma desmedida.

“He pesado 400 libras (cerca de 180 kilogramos) antes. Tenía familiares que murieron de obesidad y cosas así. Tengo miedo de esas cosas, dejé de comer, tengo miedo, vi por lo que pasó la gente de mi familia. Ese es mi mayor miedo: la obesidad. Me sentí morir”, dijo Iron Mike a su público.

Tyson sorprendió al mundo en la década de 1980 con su estilo explosivo y el poder letal de sus puños, convirtiéndose en el campeón mundial de boxeo más joven al ganar su título a la edad de 20 años. Fue transformándose muy rápido en una estrella y a su gran carrera se le sumaron algunos problemas legales y de excesos. Después de varios años fuera de acción, hizo un regreso sorprendente para una pelea de exhibición con Roy Jones Jr.

Mike Tyson dijo que tuvo familiares que murieron por problemas ligados a la obesidad (REUTERS/Ahmed Yosri)

En una emisión pasada, cuando tuvo de invitado al terapeuta especializado en traumas y adicciones Sean McFarland, Mike Tyson ya había aprovechado para hablar sobre su visión de la muertes y sus sensaciones actuales: “Todos vamos a morir, algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara. Y digo ‘wow, mi fecha de vencimiento se acerca muy pronto’”.

Al parecer, Tyson todavía no le ha dicho adiós definitivamente al boxeo. Según sus recientes declaraciones a TMZ Sports, todavía está abierto a pelear nuevamente si aparece la oferta correcta. Este portal ha informado que no dar una cifra específica pero sí dijo que se le acercó gente de Arabia Saudita dispuesta a verlo otra vez con los guantes sobre el cuatrilátero. “Cuando veo a la gente del dinero para cerrar el producto, mi mente funciona de forma más clara. No puedo expresarme financieramente en este momento”, comentó.

