Migliore, lapidario con Riquelme: “No creo que sea pelotudo, pero tampoco lo es el hincha de Boca”

Pablo Migliore se descargó contra Juan Román Riquelme

Luego del debut con derrota del ciclo Jorge Almirón en su visita a San Lorenzo y en la antesala al choque contra Estudiantes de La Plata, Juan Román Riquelme decidió romper el silencio para intentar calmar los ánimos entre los aficionados de Boca Juniors. El vicepresidente del club de La Ribera, además de explicar los motivos que lo llevaron a apostar por el nuevo entrenador, elogió públicamente a Sebastián Villa y Pol Fernández.

Tras la difusión de la entrevista del dirigente con El Canal de Boca, Pablo Migliore decidió responderle con dureza a su ex compañero de equipo. El ex arquero del Xeneize, San Lorenzo y Racing, entre otros equipos, fue lapidario con Román en su cuenta de Instagram.

“Alguna vez Riquelme dijo ‘soy el único pelotudo que juega gratis’. Alguna vez Riquelme dijo ‘Jesún Méndez es el mejor jugador del fútbol argentino’. Alguna vez Riquelme dijo “Ramírez juega siempre bien”. Ahora dice ‘Pol Fernándes es el jugador más inteligente del país’. Ahora dice que Villa es el mejor del país y que nos ha regalado tantos títulos”, comenzó su relato el Loco.

Sin embargo, con el correr de su historia en la red social, el ex futbolista comenzó a levantar temperatura y disparar contra el encargado del fútbol de Boca Juniors: “Me cuesta creerle a Román y explico. No sé si jugó gratis, si sé y estoy seguro que no es pelotudo. Jesús Méndez, muy buen jugador. No pudo complacer la original afirmación de JRR. Ramírez, otro buen jugador. Lo ha desmentido en la práctica y también con humilde reconocimiento de su baja producción. Villa cuando decidió operarse Boca estaba cuarto o quinto, entró Langoni y salió campeón Boca. No voy a decir que Langoni nos regaló un título. El fútbol es un juego de equipo y aún los determinantes no ganan solos, no es sano caer en los personalismos”.

Pablo Migliore y Juan Román Riquelme compartieron plantel en Boca Juniors (NA)

Prosiguiendo con su análisis, añadió: “Las pocas veces que JRR decide hablar debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que RIquelme voluntariamente no dice. ¿No se dio cuenta él (tampoco Angelici) que Molina podía ser el marcador de punta de la selección campeona del mundo? ¿No corresponde reconocer la utilidad que tendrían Izquierdoz y Licha López en el plantel?”. El lateral derecho se marchó en condición de libre y hoy se destaca en el Atlético Madrid. Los defensores centrales, en cambio, se desempeñan en Sporting Gijón de España y Tijuana de México, respectivamente.

Para culminar, Pablo Migliore dejó una fuerte frase: “Román, como dije antes, no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hincha de mi amado Boca Juniors”.

Vale recordar que este no es el primer mensaje del Loco contra la dirigencia. En los últimos días se quejó por la falta de comunicación y dejó entrever su malestar por los dichos de Javi García en la caída contra Colón de Santa Fe en la Bombonera. “Resulta sorprendente que en una institución gigante como Boca, la dirigencia adopte como método el silencio y los jugadores expongan a sus compañeros diciendo que entraron y terminaron en modo boludo”, escribió.

“Si bien las personas pasan y las instituciones quedan, mientras las personas que están en el club deben estar a la altura de la grandeza de Boca”, concluyó el ex arquero que comenzó su carrera en Germinal de Rawson, de la provincia de Chubut, en 2004, y luego jugó para Huracán, donde debutó en primera división en marzo de 2005.

Migliore continuó su carrera en Boca Juniors, club del cual es hincha y con el que se consagró campeón del torneo Apertura 2005, Clausura del 2006, la Copa Sudamericana 2005 y la Recopa de 2005 y 2006. Una vez que se marchó del Xeneize, el arquero jugó para Racing Club, San Lorenzo, Dynamo Zagreb de Croacia (fue campeón de la Supercopa de ese país), Argentinos Juniors, Peñarol de Uruguay, Almirante Brown, Atlético Paraná y Sacachispas.

