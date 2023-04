¿Carlos Tevez vuelve al ruedo? Los dos equipos de Primera División que lo tienen en carpeta como entrenador

Carlos Tevez suena para suceder a Diego Flores como entrenador en Godoy Cruz (Telam)

“Me considero un entrenador formador de jugadores. Quiero volver al ruedo de la dirección técnica, pero siguiendo en Argentina. Es acá donde hay que dar los primeros pasos como entrenador para luego dar el salto a Europa. Tengo mucho por delante. Estoy terminando de armar mi cuerpo técnico con otro ayudante de campo, pero no puedo dar el nombre porque actualmente está trabajando”, advirtió Carlos Tevez días atrás en una entrevista con ESPN.

Al parecer, el Apache podría estar a punto de cumplir este deseo. Es que luego de su debut como entrenador en Rosario Central, hay dos conjuntos del fútbol argentino y también de Primera División, que lo tienen en carpeta. Se tratan de Godoy Cruz de Mendoza y Unión de Santa Fe, elencos que recientemente despidieron a su directores técnicos.

En el caso del Bodeguero se confirmó este lunes la salida de Diego Flores, quien concluyó su segundo ciclo en el club. Sus críticas públicas al presidente de la institución mendocina, Alejandro Chapini, a quien llamó “hincha vip” en la conferencia de prensa posterior al último empate ante Tigre por 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas, por la décima fecha de la Liga Profesional, fueron motivo suficiente para que fuera cesanteado.

Diego Flores fue despedido de Godoy Cruz como entrenador y Carlos Tevez suena como candidato a sucederlo (Prensa Godoy Cruz)

“Ese hincha vip estuvo dos meses sin hablarme desde que pisé el club y no participó del mercado de pases. Había que traer dos extremos y no se trajeron. Se fue un lateral izquierdo y no vino nadie. Se trajo un joven con futuro pero hacían falta dos marcadores centrales de experiencia y nunca llegaron”, dijo el cordobés Flores después de ese encuentro.

“Por eso ya pedí una reunión con ese hincha vip para ahora mismo, después del partido, y resulta que por la Semana Santa se fue cinco días de vacaciones. Entonces no hay nadie que ponga la cara en el club, y el hincha debe saber quien está al frente”, disparó. Y agregó: “En el post partido, se fue cinco días de vacaciones. Eso me dijeron, no lo sé. ¿Quién pone la cara por Godoy Cruz? El hincha tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz y no ese hincha vip”.

Así, era inevitable la ruptura y esta se produjo hoy, cuando finalmente ambas partes lograron reunirse y se produjo inmediatamente, convirtiéndose Flores, de 42 años, en el séptimo entrenador en quedarse sin trabajo en esta Liga Profesional al cabo de apenas 10 jornadas.

Y como una salida trae inmediatamente una entrada, ya apareció en el primer lugar de la fila el nombre de Carlos Tevez para reemplazar a Flores. El Apache se encuentra actualmente en Miami, pero semanas atrás estuvo de vacaciones en Mendoza, por eso algunos medios locales sugirieron que pudo haber alguna comunicación con el vicepresidente del club, José Mansur.

Gustavo Munúa dejó vacante el puesto de entrenador de Unión de Santa Fe

No es la primera vez que Godoy Cruz pone la lupa en entrenadores de poca trayectoria como el caso de Carlos Tevez. En el último tiempo contrató a Pedro Troglio, Martín Palermo y Jorge Almirón, por citar algunos casos. En segundo orden, si no se llega a un acuerdo con el Apache, aparece Luca Marcogiuseppe, de brillante campaña con Gimnasia de Mendoza en la Primera Nacional, donde llegó a semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El momento del equipo coincide con el perfil de entrenador de Carlos Tevez, quien ante cada entrevista se presenta como un “formador”. Vale recordar que el Bodeguero afronta una crisis futbolística debido a la sangría de jugadores y está conformado por mayoría de jóvenes.

Días atrás también sonó fuerte el nombre de Carlos Tevez en Independiente de Avellaneda, quien finalmente tendría todo acordado con Pablo Repetto, y Unión de Santa Fe, quien sufrió la partida de Gustavo Munúa. Además del Apache, suenan también Sebastián Méndez, Omar De Felippe y Raúl Armando.

Carlos Tevez dirigió en total 24 partidos en Rosario Central. Fueron cinco meses donde causó una verdadera revolución en la ciudad. Obtuvo seis triunfos, once empates y siete derrotas.

