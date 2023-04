Tras burlarse de Lionel Messi, un diario francés hizo lo mismo con Kylian Mbappé y causó polémica en Francia

Kylian Mbappe fue el centro de las bromas pese a ser uno de los dos goleadores de la Ligue 1 (REUTERS/Eric Gaillard)

Pese al triunfo 2-0 ante el Niza que le permitió consolidarse en la vanguardia de la Ligue 1, en el París Saint-Germain (PSG) parece no haber respiro. Es así que uno de los principales medios deportivos de Francia volvió a burlarse de una de las estrellas. En este caso el apuntado por una caricatura fue Kylian Mbappé, algo no común pues el delantero suele ser un intocable a la hora de las críticas. La semana pasada fue Lionel Messi el elegido para las bromas.

Otra vez el diario L’Equipe publicó un dibujo que en este caso fue titulado “Mbappé controla su comunicación”, en el que se lo ve al atacante galo con cara seria detrás de un jugador del Niza que sonríe y desde la tribuna dos hinchas se mofan de Kiki. “¿Mbappé no está corriendo muy rápido, no?”, pregunta uno y el otro le responde con ironía: “Sí, es para demostrar que no todo hay que enfocarlo en él. Es un gran estratega”.

El liderazgo en la Ligue 1 con seis puntos de ventaja sobre el Lens no es un aliciente para el citado medio que suele ser crítico con la labor de los jugadores del elenco parisino y en especial con Messi, al que en ocasiones le pusieron un 3 de puntaje ante alguna derrota, más allá de que el crack argentino no fue el responsable de un mal resultado. La explicación que se dio en cada caso fue la alta expectativa que hay en torno al mejor jugador del planeta, más valorizado en los últimos meses por su consagración con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

La caricatura de Mbappé (en francés y en español) que generó la polémica en Francia

En tanto que Mbappé, si bien en menor recibió en alguna ocasión un bajo puntaje, siempre estuvo al margen de las duras críticas y de alguna forma fue un protegido de los medios locales. Por eso su caricatura llamó la atención. La broma tiene que ver con la explosiva reacción del atacante ante el spot publicitario para la nueva campaña de abonados de cara a la próxima temporada, donde su imagen era protagonista casi exclusiva.

“Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, escribió en un comunicado la semana pasada.

Kylian (su contrato con el PSG vencerá en junio de 2025) comparte la punta de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 19 tantos, misma cantidad que Jonathan David, del Lille. Desde su llegada al PSG a mediados de 2017 y luego de su paso por el Mónaco, con 18 años el delantero se fue afianzando como una de las figuras del elenco parisino, donde suma un global de 202 goles y 96 asistencias en 252 partidos. Su consagración llegó al año siguiente en el Mundial Rusia 2018 cuando fue una de las estrellas del título logrado por su selección.

En el caso de La Pulga, lo dibujaron con una corona y su título rezó “Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG”. Y le adjudicaron la frase “ups, otro balón perdido”, en alusión a las 26 pérdidas que tuvo en el partido anterior por el campeonato francés que fue derrota 1-0 ante el Olympique de Lyon.

La caricatura sobre Lionel Messi en Francia

Quizá por la buena labor del capitán de la selección argentina en el último juego frente al Niza, en el que convirtió un gol y brindó una asistencia, esta vez el rosarino de 35 años zafó de los dardos. Leo lleva 19 goles y 18 asistencias en 34 partidos con el PSG en la presente temporada sumando todas las competiciones.

Sin embargo, así como parte de los hinchas parisinos aún no le perdonan al argentino y a otros jugadores una nueva eliminación en la Champions League, algunos medios galos esperaban que el PSG pudiera conseguir su primera Orejona, algo que se anhela desde años y más a partir de la llegada de Messi a mediados de 2021.

El contrato de Messi con el PSG vencerá el próximo 30 de junio y de momento el club francés es el único equipo que le hizo una oferta formal. Los trascendidos apuntan a una posible vuelta al Barcelona, pero no hay nada oficial. Afuera de la competición internacional y también eliminado de la Copa de Francia, por ahora a Leo le quedan ocho partido con el equipo parisino.

