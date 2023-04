Aleksander Ceferin fue reelegido presidente de la UEFA y atacó a la Superliga en su discurso: “Es como Caperucita Roja”

Aleksander Ceferin fue reelegido como presidente de la UEFA (REUTERS/Pedro Nunes)

En un encuentro de los principales directivos del fútbol europeo desarrollado en Lisboa, en el marco del 47º Congreso de la UEFA, Aleksander Ceferin fue reelegido sin oposición como presidente del organismo y aprovechó su discurso para atacar duramente a la Superliga, un proyecto que había surgido por iniciativa de los clubes más poderosos del mundo y que todavía impulsan Real Madrid, FC Barcelona y Juventus desde las sombras.

Este abogado y dirigente deportivo esloveno de 55 años, quien encara un nuevo mandato de cuatro años tras asumir el trono como sucesor de Michel Platini en 2016, comparó a este disruptivo proyecto que quedó trunco en 2020 con el famoso cuento de Caperucita Roja.

“En unos pocos meses, la llamada Superliga se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja, un lobo disfrazado de abuela, listo para devorarte. ¿A quién engañan? A nadie, son cárteles por encima de los méritos y democracia. Es el dinero por encima de los trofeos”, aseguró en su discurso inicial.

Ceferin insistió en que las ligas domésticas son las que deben ser la base del fútbol y enumeró éxitos de países y clubes representantes de pequeñas ciudades en los últimos tiempos, como las Islandia o Dinamarca en torneos de selecciones; además del Villarreal o Sheriff Tiraspol de Chipre en la Champions League.

“El fútbol es el deporte del pueblo. Pertenece a todos los que han amado, aman y amarán el juego. De generación en generación”, aseguró el hombre que cuenta con el apoyo de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y de su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, magnate qatarí y también máximo dirigente del PSG, para “proteger este modelo de fútbol”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en la reelección de Aleksander Ceferin (AP Foto/Armando Franca)

“Nuestro modelo se basa en el mérito deportivo. De donde venimos, el mérito no tiene precio. El mérito no se puede reclamar. No se puede adquirir. Solo se puede ganar. Temporada tras temporada. Dentro y fuera de la cancha. No hay lugar para cárteles en este continente”, aseveró Aleksander Ceferin, quien agregó que “el interés general debe estar por encima del individual de tres clubes, dos financieros y un portavoz” por el accionar del Madrid, Barça y la Juve.

El mandamás del fútbol europeo felicitó a Suecia por su elección como sede de la Eurocopa femenina de 2025 y deseó la mejor de las suertes a Países Bajos y Bélgica en su proyecto de albergar el Mundial femenino de 2027; además dio una bienvenida especial al Primer Ministro de Portugal, Antonio Costa, y al presidente de la Federación lusa, Fernando Gomes, quienes aprovecharon para hacer referencias a la candidatura conjunta con España y Marruecos al Mundial 2030.

En el contundente discurso antes de su reelección, también defendió el modelo de la Premier League de Inglaterra, ya que consideró que su éxito se ha gestado mediante un “sistema igualitario y solidario entre sus clubes” y cree que es un modelo que “hay que imitar”.

También estuvo presente en este acto el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien aprovechó para felicitar a todos los congresistas por su trabajo en el fútbol europeo. “Todos nosotros estamos unidos para hacer crecer el fútbol, para encontrar el equilibrio adecuado entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones nacionales, para ayudar a todos en todo el mundo a crecer y ser cada vez mejores. Todos se benefician si todos crecen”, agregó.

