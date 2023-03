Insólita agresión en el fútbol asiático: pegó una brutal patada, se fue expulsado a los 5 segundos y quedó cerca de romper un récord mundial

Ocurrió en el partido entre Tajikistán y Jordania

Pocas veces se vio algo similar a lo sucedido en la Copa Asiática sub 20 durante el partido entre los combinados de Jordania y Tajikistan cuando en apenas cinco segundos de juego un futbolista se fue expulsado por haber dado una brutal patada. Baker Kamal Kalboune, de 19 años, tuvo un desempeño tan olvidable como corto y tras ver la roja terminó rompiendo en llanto en el banco de suplentes.

Te puede interesar: “Es una estafa”: la feroz crítica de un periodista español a los The Best por premiar a Messi y Dibu Martínez

El delantero inició el duelo muy comprometido, movió del medio y corrió para buscar el pelotazo largo ya pergeñado desde el vestuario. Pero, el balón fue anticipado por un adversario y él, al levantar su pierna derecha, dio con su botín contra la cabeza de su rival, Mekhrubon Karimov. La fuerte acción fue castigada correctamente por el juez con la expulsión, algo que nadie esperaba porque iban a penas cinco segundos desde que el cronómetro había iniciado.

Kalboune se marchó entre lágrimas, pero afortunadamente sus compañeros pudieron sacar el partido adelante y ganaron 2-0, pese a jugar 89.55 minutos con 10 hombres. Este fue el primer duelo para el combinado de Jordania en esta competición en la que deberá enfrentarse el próximo domingo ante Corea del Sur, uno de los candidatos junto con Japón.

Te puede interesar: Ancelotti apoyó a los argentinos que ganaron en The Best, pero dejó una frase controversial sobre el premio

Lo increíble es que la roja del delantero jordano no estableció un récord, ya que difícilmente alguien pueda superar a Lee Todd, quien en el año 2000 se marchó del campo cuando iban apenas 2 segundos, después de insultar al árbitro por haber pitado muy fuerte el inicio del partido entre Cross Farm Park Celtic y Taunton East Reach Wanderers de Escocia.

“Cuando pasó junto a mí, hizo sonar el silbato para el saque inicial, pero lo sopló justo en mi oído. Me agaché, murmuré ‘¡maldita sea árbitro, eso fue fuerte!’ y lo siguiente que supe fue que tenía una tarjeta roja en la cara”, contó tiempo después el ex futbolista en diálogo con el sitio Sportbible. “Le hice saber que casi me revienta el tímpano”, contó quien por entonces tenía 22 años y fue multado con una suspensión de 35 días. “Yo estaba como, ‘¿Me estás tomando el pelo?’ y él dijo ‘no, estás fuera. Acabas de insultar”.

Te puede interesar: Histórico juego entre Sacramento Kings y Los Angeles Clippers: terminaron 176-175 en el segundo partido con más puntos de la NBA

Seguir leyendo: