El incómodo momento de Antonela Roccuzzo con un aficionado de México en Doha: qué le dijo sobre Messi y la polémica por la camiseta

El incómodo momento de Antonela Roccuzzo con un fan mexicano

Un nuevo capítulo entregó la polémica acusación de Canelo Álvarez por la supuesta falta de respeto de Lionel Messi con una camiseta de México tras el triunfo de Argentina en la primera ronda del Mundial Qatar 2022. Esta actitud primero molestó al boxeador mexicano, quien luego le pidió disculpas al capitán argentino. En este caso, el incidente involucró a la mujer del crack rosarino, Antonela Roccuzzo, quien vivió un momento incómodo en un centro comercial de Doha.

Encontraron la primera ficha de Lionel Messi en Newell’s: los detalles de un día histórico La publicó en las redes el nieto de Walter Cattaneo, el entonces presidente rojinegro, que siete meses antes había llevado al club a Diego Maradona VER NOTA

Un aficionado mexicano la reconoció y se le acercó filmándola. “¡Hola, Antonela, un saludo para México! Te queremos pedir disculpas por lo de Messi. Porque no es cierto, ¿verdad? ¡Gracias!”, expresó. Roccuzzo miró un segundo hacia la cámara con una leve sonrisa, pero se notó fue un momento muy incómodo para ella. Según el medio azteca La Afición, el hincha se identificó como Edgar Ortiz y proviene de Monterrey, Nuevo León.

La historia tuvo su punto de partida en un video dentro del vestuario argentino luego del triunfo 2-0 ante México por la segunda fecha del Grupo C el pasado 26 de noviembre. En un tramo de la grabación, se observa una camiseta “tricolor” en el piso, muy cerca del sector donde Messi se estaba quitando sus botines. La imagen fue interpretada por algunos aficionados como una ofensa del astro argentino.

Messi celebra el triunfo ante México en el vestuario

El supuesto gesto provocó la reacción del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, quien amenazó con golpear al capitán argentino cuando se lo encuentre. De acuerdo a la interpretación del pugilista, La Pulga, le faltó el respeto a la hinchada, algo que no se observa en el video.

El descubrimiento sobre la gran jugada de Messi en el tercer gol de Argentina ante Croacia: el rol clave de Julián Álvarez Se trata de un video que se volvió viral tomado por un espectador desde las tribunas más altas. Antes de recibir la pelota, el capitán argentino leyó cómo iba a gestar su obra de arte VER NOTA

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, disparó el actual campeón mundial de peso supermediano.

Esto generó reacciones en contra del boxeador entre ellas la de Sergio Agüero que defendió a su amigo. También del propio Andrés Guardado, que había intercambiado la casaca con Messi. “Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado”, sostuvo el Principito.

Cuatro días más tarde, Canelo rectificó su posición y pidió disculpas por Twitter: “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”.

El tierno pedido del hijo de Dibu Martínez a su padre en la previa de la final del Mundial Fue en el día de descanso que tuvieron los argentinos tras ganarle a Croacia. El arquero disfrutó de su familia y el pequeño lo sorprendió con palabras que lo conmovieron VER NOTA

Esa misma jornada la Argentina jugó su tercer encuentro por la zona y venció 2-0 a Polonia y alcanzó el primer puesto y la clasificación. Messi fue consultado sobre el tema y puso punto final a la controversia: “Sí. Ahí vi que el salió a aclarar. Pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario lo que pasa después al partido, el dejar la camiseta ahí”.

“Ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta ni a nadie”, concluyó el capitán de la selección argentina.

Seguir leyendo: