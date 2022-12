Las alocadas reacciones de Pipo Gorosito durante el triunfo de Argentina y los curiosos mensajes a Messi: “Qué dirán los bobos”

El festejo de Messi y el respaldo de Gorosito, su fan

“Es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, en cualquier momento me caso con Messi”. No es la primera vez que Pipo Gorosito confiesa su devoción por el capitán de la selección argentina. Supo invitar a pelear a Canelo Álvarez públicamente para defenderlo en medio de la polémica por la camiseta cambiada tras el triunfo contra México o señalar las contradicciones del Balón de Oro por no tenerlo entre sus nominados en la última edición.

Ahora bien, después de la demostración de talento en el 3-0 de Argentina a Croacia, que depositó a la Albiceleste en la final del Mundial de Qatar, directamente enloqueció. Las reacciones del entrenador de Gimnasia quedaron reflejadas en su cuenta de Twitter y recibieron decenas de miles de interacciones.

“Messi, vos tenés todos los récords, yo tengo solo uno, sacando a tu familia y a tus amigos, ¡soy el que más te quiere en Argentina!”, publicó luego de que La Pulga alcanzara los los 25 partidos de Lothar Matthäus, cifra top en los Mundiales; y luego de que con su gol de penal, el decimoprimero en las Copas del Mundo, dejara atrás a Gabriel Batistuta como máximo anotador en esta competencia con la casaca albiceleste.

“¡Muy bien el cuerpo técnico con los cambios, la táctica y la estrategia!”, elogió luego a Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y el Ratón Ayala, comandantes de la delegación que está haciendo historia en Doha.

Qatar 2022 - Argentina Vs Croacia - Resumen Del Partido

La frase más picante quedó para el epílogo, cuando se confirmó el pasaje a la definición del domingo en el estadio Lusail frente a Francia o Marruecos. “Messi, nos llevaste a tres finales de América y a dos finales del mundo, ¡pero ahora jugás bien porque cantás el himno! ¡Qué dirán los bobos!”, martilló, parafraseando al propio rosarino en su pelea con el neerlandés Weghorst tras la victoria por penales contra Países Bajos.

El ex enganche falló en un detalle: fueron cuatro las finales de América (2007, 2015, 2016 y 2021). Pero el concepto no varió: atacó a los críticos del delantero del PSG, que quedó en la puerta de su gran sueño como futbolista, más allá de todos los que ya cumplió.

Uno de los mensajes de Pipo

