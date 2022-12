Los mejores memes del vivo entre Lionel Messi, Kun Agüero, Papu Gómez y los jugadores de la selección argentina

Los memes más divertidos

En un día con el calendario liberado de partidos en el Mundial de Qatar, Lionel Messi fue protagonista del día por su participación en el Twitch de Sergio Kun Agüero. El ex delantero de la selección argentina realizó una transmisión de poco más de una hora junto a su amigo y ex compañero a l que luego se sumaron Alejandro Papu Gómez, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul.

Los jugadores, reunidos en la pieza del capitán del combinado nacional, pasaron un rato de diversión hasta que a las 11 de la noche de Qatar, el Diez dijo “Es hora de ir cortando” y se despidieron para descansar después de un día en el que realizaron una práctica en la Universidad de Doha. Durante ese tiempo, en las redes sociales miles de usuario reaccionaron a lo que sucedía en la plataforma de trasmisiones.

Uno de los temas por los que más hubo bromas fue por el corte de pelo del Papu Gómez. El jugador del Sevilla se rapó y aseguró parecerse a David Beckham, algo que generó burlas en Twitter y en el propio Agüero. También hubo memes dedicados a la alegría por poder disfrutar de esta charla entre amigos y muchos por la nostalgia que generó el hecho de que el Kun no sea más parte de la Scaloneta. Es que Messi explicó que los futbolista estaban reunidos en la pieza que solía con partir con él y en la que ahora duerme solo: “Nuestra pieza”, dijo Leo y de inmediato convirtió en tendencia esa frase.

Durante el vivo, los jugadores se divirtieron por el nuevo look del Papu y se rieron del asistente que tiene Agüero durante las trasmisiones, pero no hablaron de fútbol. Sobre el final, el ex goleador de Manchester City les deseó mucha suerte en el próximo partido, frente a Países Bajos, el viernes por los cuartos de final y les aseguró que se siente orgulloso por la manera en que representan la camiseta dentro del campo de juego, más allá de cualquier resultado.

Los mejores memes

