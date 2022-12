Raphinha: “¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé?”

Raphinha, delantero de Brasil, tiene 25 años y juega en el Barcelona (Reuters)

Raphinha sorprendió después de la victoria 4-1 de la selección Brasil sobre Corea del Sur al admitir que no mira partidos del Mundial Qatar 2022 ya que elige disfrutar de otras pasatiempos. El delantero, una de las grandes estrellas del seleccionado de Tite fue claro en su postura al señalar que no necesita ver jugar a otras figuras como Lionel Messi o Kylian Mbappé.

“No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series. ¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé? A mi no me gusta, sé que son los mejores y esta bien así”, señaló en zona mixta después de la goleada que depositó a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Raphinha, que tiene 25 años y juega en el Barcelona, palpitó además el cruce ante Croacia de la próxima ronda: “Si está donde está es porque tiene mucha calidad”. Y nuevamente, recalcó que no mira los partidos del gran torneo, después de una pregunta sobre el juego de España: “Tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero yo no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos”.

Las declaraciones del delantero que aún no ha marcado goles en lo que va del torneo se han viralizado en las redes sociales ya que han asombrado a los fanáticos que no comprenden cómo es que un jugador elige mirar series o películas en lugar de ver un partido de un Mundial. Sobre todo, porque podría aprovecharlo para entender cómo juegan posibles rivales.

Brasil venció 4-1 a Corea del Sur el lunes por los octavos de final del Mundial de Qatar y ahora se enfrentará el viernes contra Croacia, finalistas en Rusia 2018. El cuadro de Tite llega como uno de los grandes candidatos no solo a quedarse con la victoria de este duelo, sino además a quedarse con el gran trofeo cuya final se celebrará el 18 de diciembre.

