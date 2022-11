Los secretos de Polonia y Lewandowski, contados por un ex integrante del cuerpo técnico

Durante dos años Lajczak fue analista de video de la selección de Polonia

* Desde Doha, Qatar

“Robert Lewandowski sabe que este puede ser su último Mundial. Tiene 34 años y será su última chance de lograr el éxito tan esperado con su selección. En su carrera lo ha ganado casi todo (solo que todavía espera un Balón de Oro) pero aún no tiene éxito con Polonia”. De esta manera, Mateusz Lajczak, ex video analista de la selección polaca, refleja la necesidad que tiene el delantero polaco de ganar un título con la casaca de su país, una deuda pendiente que arrastra desde la primera vez que debutó allá por septiembre de 2008.

“El mejor resultado que logró representando a Polonia fue llegar a los cuartos de final en la Eurocopa 2016. Para un futbolista ambicioso como él, no es suficiente, y quiere demostrar que puede pelear por ser campeón en Qatar 2022″, revela Lajczak, que convivió con el capitán durante dos años cuando cumplía la función de asistente de video del entrenador de turno.

Tras convertir su primer tanto en la historia de los Mundiales, el segundo en el 2 a 0 sobre Arabia Saudita, Lewandowski llegó a los 77 goles en 136 encuentros y le permitió alcanzar una marca legendaria del Rey Pelé que registra la misma cantidad, pero con Brasil.

El actual delantero del Barcelona es el máximo artillero en la historia de su selección, además de llevar la cinta de capitán. Lajzack saca a la luz los secretos mejores guardados sobre él en la previa al tercer partido por el Grupo C frente al seleccionado de Lionel Scaloni.

“Lo primero que debe hacer Argentina es detener a Lewandowski para que no le dé la oportunidad de recibir el balón en el área. El 9 suele entrar y salir todo el tiempo del área para sacarse la marca de encima. Para marcar a Robert, los defensores deberán ser agresivos y estar atentos a la hora de contenerlo. El resto del equipo debería bloquear las opciones de pase y presionar a nuestro seleccionado para que cometa errores”, detalló el hombre de 33 años en diálogo con Infobae desde Doha, Qatar.

Mateusz tuvo la misión de conocer los secretos de los rivales

- ¿Cuál es el punto más fuerte del seleccionado polaco?

- Tenemos a uno de los mejores jugadores y delanteros del mundo, Robert Lewandowski. Además, en muy buena forma están Zielinski, que marcó ante Arabia Saudita, y se destaca en el Napoli, y Szymanski, del Feyenoord de Países Bajos. Ambos pueden cooperar con Lewandowski y darle una asistencia.

- ¿Cómo se detiene a un delantero tan potente como Lewandowski, con toda su experiencia a cuestas?

- Lo primero que debe hacer Argentina es detener a Lewandowski para que no tenga la oportunidad de recibir el balón en el área. Para marcar a Robert, los defensores deberán ser agresivos y atentos a la hora de contenerlo. El resto del equipo debería bloquearle las opciones de pase y presionar a nuestro seleccionado para que cometa errores. Otra cosa que debe tener en cuenta el seleccionado de Scaloni es la parte defensiva de Polonia, ya que es una defensa muy sólida que cuando recupera la pelota apuesta al contraataque rápido y buscará agarrar mal parado al rival en el retroceso para hacerle daño.

- ¿En qué momento de su carrera llega Tito a disputar esta Copa del Mundo?

- Robert sabe que éste puede ser su último Mundial. Tiene 34 años y será su última chance de lograr el éxito tan esperado con su selección. En su carrera lo ha ganado casi todo (solo que todavía espera un premio Balón de Oro) pero aún no tiene éxito con Polonia. El mejor resultado que logró con el seleccionado de nuestro país fue llegar a los cuartos de final en la Eurocopa 2016. Para un jugador ambicioso como él, no es suficiente y quiere demostrar que Polonia puede jugar por una medalla.

- ¿Cómo es Lewandowski como profesional?

- Es el jugador más profesional que conocí en mi carrera como entrenador. Tiene una dieta individual que respeta a rajatabla. Entrena muy bien física y mentalmente, se prepara todos los días para eso. Llega temprano a las prácticas y se va último porque se queda haciendo un trabajo individual. Analiza todos los detalles que pueden ayudarlo y darle ventaja en el campo. Siempre quiere desarrollar sus habilidades. Mas allá de su talento innato, es un trabajador durante la semana que buscar mejorar día a día.

- ¿En qué se centra su trabajo diario?

- En sus movimientos en relación con el balón. Busca crear espacios para sí mismo para meterse entre líneas, en el hueco que dejan los defensores con los mediocampistas. A raíz de esto, vincula su juego con el del resto de sus compañeros. Se mueve por todo el frente de ataque y marea a los defensores, que no saben qué hacer con él. Además de todo eso es una máquina de hacer goles; uno de los delanteros más importantes del mundo.

Luego de un encuentro de su selección

- ¿Cuál es el objetivo del seleccionado polaco?

- Estar en una posición más estable como equipo. En primer lugar, el objetivo más importante es clasificarse para todas las Eurocopas y a las Copas del Mundo. En el pasado tuvimos un problema con esto porque no calificamos durante dos largos períodos de tiempo para los Mundiales 1958-1962-1966-1970, y también para 1990-1994-1998. Queremos jugar cada 2 años en la Euro y cada cuatro en las Copas del Mundo. Si clasificamos, podemos mirar a nuestro equipo y establecer el siguiente objetivo para lograr en el torneo.

- ¿Qué sería para Polonia hacer un buena Copa del Mundo?

- Llegar a los octavos de final para Polonia sería misión cumplida. Si pasa esto, será el primer paso para pensar qué objetivo habrá que cumplir en un futuro. Hay que ir paso a paso. El fútbol es un juego hermoso y nos encanta por lo impredecible. Pero espero que, en esta Copa del Mundo, Polonia sorprenda a todos y logre un mejor resultado final que en las ediciones 1974 y 1982, cuando llegamos a terminar en el tercer lugar. Conozco personalmente a nuestros jugadores así que les deseo lo mejor. Después de los últimos juegos y resultados en la Liga de Naciones de Europa, la gente no tiene mucho optimismo y expectativas en la selección. Los fanáticos creen que podemos avanzar a la siguiente ronda y es lo mínimo que esperan. Cada próxima etapa para los fanáticos será tratada como éxito.

- ¿Qué conoce el pueblo polaco sobre el seleccionado argentino?

- En Polonia conocemos mucho a la selección argentina. Este equipo es uno de los favoritos a llevarse el título. Este será el último Mundial del gran Leo Messi. El entrenador Scaloni construyó un muy buen equipo, con buen espíritu, más allá de la primera derrota en la copa. Argentina es una mezcla de artistas y guerreros, lo que es muy importante y fundamental para ganar el mundial. En su filosofía de juego, la Albiceleste es un equipo al que le gusta presionar al oponente y jugar de manera posicional. Encima, elabora muchas ocasiones de gol. El seleccionado argentino ganó la Copa América 21 y mantuvo un racha de 36 partidos oficiales seguidos sin conocer la derrota, lo que son resultados impresionantes.

- ¿Cómo define el proceso que lleva adelante el entrenador Czesław Michniewicz?

- Se observó un cambio total en la filosofía de nuestro seleccionado entre el entrenador anterior, Paulo Sousa, y el actual Michniewicz. Sousa intentó jugar de manera muy ofensiva y, de esta manera, marcamos muchos goles, pero desde el otro lado sufrimos mucho en defensa y padecimos muchos tantos. Al entrenador Michniewicz en Polonia se lo llama “el polaco Mourinho”. Este es un entrenador que espera de sus equipos un juego táctico directo. Todos sus equipos están muy bien organizados en defensa y es lo más característico para él. Los últimos años en Polonia tuvimos un problema con los extremos tradicionales, por eso Michniewicz comenzó a buscar soluciones y formaciones que no necesitaran extremos clásicos. Michniewicz intenta construir un equipo que pueda desarrollarse de manera muy flexible, con algunas formaciones que dependen del oponente. El seleccionado por momentos juega en defensa con 3 o 4 híbridos. Al entrenador le gusta ajustar la táctica dependiendo del rival. Otra cosa es que el equipo tiene un problema en la posición de lateral izquierdo y no cuenta con un lateral zurdo con la calidad suficiente para esta posición. Por lo que el director técnico apela a una alternativa y ahora en esta posición tenemos la mayor parte del tiempo un jugador diestro como Bereszyński o el joven Zalewski.

Debido a su función entabló una relación constante con los futbolistas del equipo nacional ya sea con el análisis de video como en los entrenamientos

- ¿Qué pálpito tiene en la previa de Argentina-Polonia?

- Será un partido muy difícil para nosotros. Cruzo los dedos por nuestro equipo, pero para ser realistas conseguir uno o más puntos será muy complicado. Trataremos de mantenernos con una defensa de 5 y buscaremos oportunidades de contraataque, y jugadas a balón parado. Argentina es favorita en nuestro grupo, pero el fútbol es un juego impredecible. Así que hasta que el balón esté en juego tenemos una oportunidad.

- ¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza de un enfrentamiento entre Argentina y Polonia?

- Nací en 1989 y recuerdo que vi uno entre Polonia y Argentina hace 11 años. Fue en el 2011. Ganamos 2 a 1, pero me acuerdo bien de este juego porque el elenco de Sergio Batista no jugó con sus mejores 11. Entonces, fue más fácil para nosotros ganar este partido. No me ofenderé si repetimos este resultado en la Copa Mundial de Qatar (risas). En aquel enfrentamiento el seleccionado local ya contaba con figuras de la talla de Wojciech Szczesny y Robert Lewandowski.

- Hay un cruce entre ambos que quedó en la historia. Fue en 1978 durante la copa organizada en la Argentina. ¿Qué recuerda de aquel enfrentamiento?

- Desafortunadamente perdimos 2 a 0. El héroe fue Mario Kempes, que marcó ambos tantos. No convertimos el penal (erró Deyna), tras la mano en la línea de gol. En Polonia no estábamos satisfechos con el resultado de ese partido, ni tampoco por la performance durante el torneo. En esa época, el futbol de mi país tuvo la mejor generación de jugadores, ya que en 1974 logramos el tercer lugar en el mundial. Cuatro años más tarde salimos primero en nuestro grupo, pero luego quedamos detrás de Argentina y Brasil, y fuimos eliminados. En 1982 terminamos una vez más en el tercer lugar.

- ¿Cómo se vive el fútbol en Polonia?

- Es el deporte más importante y popular, pero tenemos más éxito en vóleibol y en balonmano. Así y todo, la gente elige esta disciplina como el deporte principal. El fútbol todavía está en proceso de desarrollo. Tenemos hermosos estadios. modernos, con muchos aficionados que asisten los fines de semana a apoyar a sus equipos. Si miramos desde este lado, podemos pensar que todo va por el buen camino, pero desafortunadamente nuestros clubes aún no pueden clasificarse a la Liga de Campeones, lo que es un gran problema para Polonia y nuestra reputación.

- ¿Sueña con dirigir a la selección polaca?

- Sí, cuando trabajas como entrenador es normal que sueñes con llegar a ser el de tu selección. Cuando terminé mi trabajo como analista táctico en la selección polaca me prometí que haría todo lo posible para volver aquí en el futuro. Así que sí, todavía sueño con esto. Todavía soy un entrenador joven, solo tengo 33 años. Creo que los sueños se hacen realidad, pero necesito trabajar duro para esto.

Trabajando en el equipo saudita AbhaFc (@Abhafc_english)

- ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol polaco?

- En primer lugar, cuando era más joven sólo jugaba en el nivel profesional. Después de un par lesiones, decidí terminar mi carrera de jugador y empecé a prepararme para ser entrenador. Me gradué en la Academia de Educación Física en Katowice y terminé el curso de director técnico, de instructor deportivo de fútbol y de entrenador de segunda clase, UEFA B, UEFA A. Durante el transcurso del estudio, comencé a trabajar como entrenador en equipos juveniles de Polonia.

- ¿Cómo llegó a ser parte del cuerpo técnico de la selección nacional de Polonia?

- En mis comienzos arranqué en el cuerpo técnico como entrenador asistente en el Club GKS Katowice, de la segunda división polaca. Después de unos años, me uní a Wisła Płock, de la primera división polaca y un mes más tarde, me llamaron para sumarme al seleccionado polaco. Estuve trabajando durante dos años como analista de videos. En ese tiempo, ascendimos en la Euro 2020 al tomar el primer lugar en nuestro grupo de eliminación. Luego de concluir mi trabajo en la selección de Polonia en enero de 2021, me ofrecieron unirme como analista en el Abha Club, de la Liga Profesional Saudita y sigo trabajando en esa institución.

- ¿Qué sintió al haber sido parte de la selección polaca?

- Fue el mayor orgullo de mi carrera y un honor haber sido parte de la selección nacional de Polonia. Nunca esperé tener este honor. Cada vez que cantaba nuestro himno nacional antes de los juegos oficiales tenía lágrimas en los ojos. Son momentos que recordaré hasta el final de mi vida, especialmente mi primer partido como analista. En el momento de entonar nuestro himno nacional cuando jugamos con Italia en el estadio de Bolonia (resultado 1-1) me largué a llorar, no me lo voy a olvidar más.

- ¿Cuál era su función específica?

- Fui el asistente de video del seleccionado polaco. Analizábamos a los rivales de Polonia en la previa a los encuentros. Preparábamos análisis de video individuales de todos los oponentes. Un trabajo riguroso sobre los defensores, mediocampistas y delanteros para compartir con nuestro jugadores. Llevábamos adelante una descripción de los movimientos en parches, de lado fuerte y brusco, y las debilidades d ellos rivales. A veces usábamos las redes sociales para obtener información sobre la vida privada de los rivales, porque allí ponen información que para nosotros es importante. También usábamos los medios de comunicación de cada país oponente para saber sobre conflictos internos.

