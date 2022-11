Hernán Crespo se emocionó al hablar de Enzo Fernández: “Verlo nacer futbolísticamente es lindo”

La Selección Argentina consiguió su primera victoria en el Mundial de Qatar 2022 después de vencer a México por 2-0 con zapatazos espectaculares de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Si bien con el tanto a los 64 minutos La Pulga alcanzó su octavo en una cita mundialista, su compañero, a los 21 años, debutó en su carrera goleadora al convertir el primero en la máxima competencia futbolística después de ingresar a los 57 minutos desde el banco de suplentes.

Tras el silbatazo final, el mediocampista del Benfica se ganó todos los elogios, no solo de sus compañeros y su entrenador, sino también de uno de los máximos referentes del área albiceleste: Hernán Crespo, a quien tuvo como entrenador en su breve paso por Defensa y Justicia.

Enzo Fernández convirtió el segundo gol de la selección argentina (Reuters)

“Lo conozco a Enzo”, afirmó emocionado Hernán Crespo en diálogo con ESPN y, sobre haberlo entrenado, agregó: “Hay cosas que te marcan y que justifican el trabajo que hago hoy. Dar el 0,1% de lo que está pasando, porque el resto es todo suyo”.

“Me emociona el papá, me emociona Enzo porque sé el trabajo de muchos de ellos. Es el sueño de muchos poder ser parte del Mundial, poder hacer un gol en un Mundial, lo que significa hacer un gol en la Selección Argentina… y verlo nacer futbolísticamente en el fútbol grande es lindo”, continuó.

“Vi su humildad, su trabajo, la seriedad que tiene. Tuvo que pegar una vuelta grande porque no es fácil salir de River y tener que ganarse un lugar en Defensa. Pero siempre con esfuerzo, es un pibe educado. Cuando estas cosas hermosas pasan, emocionan”, concluyó.

Argentina ganó 2-0 a México y se acomodó en su zona (Reuters)

Una vez finalizado el partido en el Estadio Lusail, el propio Enzo Fernández habló sobre el campo de lo ocurrido y se mostró “muy feliz” por su debut en la red y por el triunfo obtenido que ayudó a la Albiceleste a acomodarse en el Grupo C.

“Estoy feliz por el gol, muy feliz y también por la victoria”, indicó el jugador del Benfica que sentenció el resultado de Argentina.

Enzo recibió un balón de Messi y con un gran disparo batió por segunda vez a Memo Ochoa. “Messi me dijo que me acercara a jugar y después me felicitó”, añadió el joven de 21 años al explicar el diálogo que mantuvo con su capitán durante el festejo.

El conjunto de Lionel Scaloni deberá salir a ganar el próximo partido frente a Polonia si quiere acceder a octavos de final como primero de su zona y sin depender del otro resultado. Si bien es muy pronto para especular con alineaciones probables, no hay dudas que Fernández tendrá la oportunidad de volver a jugar algunos minutos con la camiseta celeste y blanca.





