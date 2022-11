10 frases de Lautaro Martínez antes de la “final” contra México: sorpresa por los goles anulados, las claves para revertir la imagen y el recuerdo de Maradona

Lautaro Martínez en la conferencia de prensa previa al encuentro ante México en Qatar 2022 (REUTERS/Gareth Bumstead)

De cara al choque clave ante México en Lusail, donde la Selección buscará su primera victoria en el Mundial Qatar 2022, Lautaro Martínez abrió la conferencia de prensa lamentando la derrota inicial frente a Arabia Saudita, pero con el optimismo de levantar la cabeza el sábado ante el elenco del Tata Martino en lo que será “una final” para seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda.

“Teníamos mucha ilusión de empezar el Mundial ganando. Hemos perdido por detalles, por errores nuestros. Ahora ya eso quedó atrás y pensamos en México. Analizamos al rival y creo que estamos preparados. Estábamos tristes, dolidos por el partido de Arabia. Nos toca enfrentar a un rival durísimo, pero nos hemos enfrentado antes y lo hicimos bien. Lo vamos a preparar en estas horas y pensar en ganar, que es lo que esta camiseta requiere”, analizó el Toro ante los medios en Doha.

Por otra parte, consultado acerca del los tres goles anulados a la Argentina por posición adelantada y, puntualmente el que marcó el delantero del Inter de Mián en el cual se vio en una imagen que estaba habilitado según el trazado de líneas de la tecnología, el ex Racing no quiso entrar en polémica: “Sobre el VAR, sorprende que si estaba habilitado se cometa este tipo de errores. Pero ya está, habrá gente que se ocupará de eso”. En esa misma línea, posteriormente Lionel Scaloni eligió no hacer hincapié en la cuestión arbitral del debut. “Nosotros tuvimos una charla con todas las selecciones sobre el VAR semiautomático y mucho no se puede hacer. No podemos tomar como excusa el fuera de juego, no podemos decir que la mano no forma parte del juego. Es un poco relativo, pero es para todos igual”, reaccionó el entrenador albiceleste.

En otros ejes de la conferencia, Lautaro remarcó la importancia del juego de mañana ante los aztecas por la segunda fecha del Grupo C y coincidió con el concepto de que el partido será una final por todo lo que hay en disputa. “Mañana será el partido para nosotros, una final. Tenemos que ganar. Es importante para nuestro futuro en la Copa. No solo la jerarquía, sino lo que tenemos adentro deberá salir. Para el partido de mañana será fundamental”, señaló el atacante de 25 años.

Por último, el bahiense no se olvidó de Diego Armando Maradona en un día especial, ya que se cumplen dos años de su fallecimiento. “Lo tenemos muy presente los argentinos, era una persona muy importante. No solo para los argentinos, sino para el fútbol mundial Es un día triste y ojalá que mañana le podamos dar una alegría”, cerró.

Lautaro Martínez confía en ganarle a México y revivir las ilusiones de la Selección en el Mundial (REUTERS/Gareth Bumstead)

Otras frases destacadas de Lautaro Martínez en la previa al choque ante México

- “La principal característica de este equipo es disfrutar, jugar con la pelota. Uno disfruta en la cancha, en los entrenamientos. Eso nos da felicidad”.

- “Tuvimos una semana para descansar. Para nosotros es normal. Uno puede llegar con dolor o molestias, pero es normal ante tantos partidos seguidos. Pero todo el grupo está bien, a disposición para enfrentar al próximo rival. El apoyo de la gente es especial, porque se siente identificado con este grupo. Mañana no será la excepción”.

- Acerca de la rivalidad con los mexicanos y los enfrentamientos entre hinchas en la previa: “Seguramente es folclore. Para nosotros entrar a la cancha es aparte. Nosotros pensamos en nuestro partido, no en mucho más”.

- Su respuesta a Sergio Agüero por el análisis que hizo sobre Arabia Saudita: “No lo escuché al Kun, pero es una opinión. Arabia nos presionó bien, nos achicó los espacios. A veces nos apuramos a jugar esas pelotas, por eso los offsides. Nos equivocamos en el último pase, porque si pasábamos esa última línea. En el primer tiempo lo hicimos, pero en el segundo tiempo, después de los goles, cambió. Esos son los detalles para ir mejorando”.

- La fortaleza de la Scaloneta para levantarse y seguir: “Fue un golpe duro, por cómo veníamos. Hacía mucho que no nos tocaba vivir esta situación. Somos un grupo fuerte. Ya hemos superado un montón de cosas. Buscaremos recuperarnos, no hay tiempo. Pensamos en lo que viene y confiamos en nuestro trabajo”.

- Autocrítica y optimismo: “Para muchos era el primer partido en un Mundial y se te se cruzan muchas cosas. Pero es solo cuando entrás al campo. Cuando el árbitro pita eso queda atrás. Perdimos por errores nuestros. Ahora pensar en lo que viene, positivo siempre. México juega siempre con la pelota, con gente abierta. Se nos hará el campo largo. Buscaremos aprovechar nuestras ocasiones”.

Lautaro Martínez durante el partido de la Selección ante Arabia Saudita en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar (EFE/ Rodrigo Jiménez)

