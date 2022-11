Brasil en el Mundial Qatar 2022: Richarlison y su contundente respuesta a Kylian Mbappé

Richarlison respondió a las críticas de Mbappé al nivel de las selecciones de Conmebol. (Reuters)

Richarlison le respondió a Kylian Mbappé, atacante de la selección de Francia. A dos días del inicio del Mundial Qatar 2022, el delantero de la selección de Brasil salió en defensa del fútbol sudamericano tras los comentarios que el astro francés emitió el pasado mes de mayo, donde cuestionó el nivel de las Eliminatorias de la Conmebol.

El campeón de la Copa América 2019 refutó las declaraciones del futbolista del París Saint Germain e indicó que en Europa también hay selecciones de bajo nivel.

“El fútbol sudamericano es muy difícil de jugar, voy a jugar en las alturas, en Bolivia. Como ven, es difícil. Yo era parte de la selección y sufrimos mucho para adaptarnos. Cada uno puede hablar lo que quiera. Así como en Sudamérica hay equipos débiles, según Mbappé, en Europa también los hay”, declaró en entrevista con la periodista Isabela Pagliari.

El campeón mundial en Rusia 2018 había restado mérito a la clasificación de los cuadros de Sudamérica asegurando que no jugaban “partidos de mucho nivel” para obtener un cupo. Indicó que las cuatro victorias seguidas de representantes de la UEFA en las Copas del Mundo (Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018) se debe a que en esta región “el fútbol no es tan avanzado como en Europa”.

La escuadra dirigida por Tité integra el Grupo G del torneo mundialista junto a Camerún, Serbia y Suiza e iniciará la búsqueda de su sexto título el jueves 24 de noviembre ante el cuadro serbio en el Estadio Lusail.

Su segunda prueba la tendrá ante el conjunto helvético el lunes 28 de noviembre en el Estadio 974. Cerrará su participación en la primera ronda ante los africanos el viernes 2 de diciembre en el mismo recinto que en la jornada anterior.

Richarlison y el resto de la delegación brasileña llegaron a Doha este sábado 19 de noviembre (Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Lesiones en el Mundial Qatar 2022

Tras las bajas por lesión de varios futbolistas en las semanas previas a disputarse el Mundial Qatar 2022, Richarlison expresó la preocupación que viven los seleccionados a quedar marginados del torneo de la FIFA. Sin embargo, señaló que siguen trabajando al máximo nivel durante su preparación.

“Nos guste o no, somos futbolistas y trabajamos a un gran nivel, y no queremos sufrir una lesión que nos quite el sueño de jugar un Mundial. Al menos en los entrenamientos, tratamos de no quitar el pie, pero teniendo más cuidado”, señaló.

Nicolás González y Joaquín Correa fueron los últimos futbolistas en quedar descartados por Argentina en el Mundial Qatar 2022. (Getty)

Favoritos para el Mundial Qatar 2022

En conversación con la cadena Eurosport, el delantero admitió que existen varios candidatos para llevarse la presea, pero que “ellos son Brasil”, que cuentan “con mucha historia” e irán a Qatar “a honrar la camiseta”. “¿Si ganaremos el Mundial? No lo sé, pero haremos todo lo posible”, agregó.

Mencionó a Francia, vigente defensora del título, Bélgica y Argentina como sus principales competidores.

Richarlison y sus planes al retirarse

Al ser consultado por Isabela Pagliari sobre los planes que tiene al culminar su carrera deportiva, Richarlison respondió que tiene pensado comprar una isla para permanecer allí rodeado de muchas mujeres “como la foto de Ronaldinho”.

El atacante del ‘Scratch’ tiene 25 años de edad y fue firmado por el Tottenham de la Premier League para la temporada 2022-2023 procedente de Everton inglés a cambio 58 millones de libras.

Richarlison planea imitar a Ronaldinho tras su retiro. (AFP/ Andreas SOLARO)

