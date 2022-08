Conoció La Bombonera y le propuso casamiento a su novia: “Quiero que mi matrimonio sea como el Boca de Bianchi”

Le propuso matrimonio en La Bombonera

El empate de Boca Juniors 0-0 ante Rosario Central no será un partido más en la vida de estos dos chaqueños que estuvieron presentes en La Bombonera el jueves para alentar al Xeneize y sellaron su amor en el entretiempo. Fue en ese momento cuando Alan Ramírez, de 23 años, hincó la rodilla en una de las gradas para proponerle a Brisa Nahir Rimer, de 20 años, que sea su esposa.

“Lo del casamiento surgió por una oración, soy cristiano y creo mucho en Dios. Venía orando porque se me dé y logré conseguir las entradas. Fui el tipo más detallista, el 17 de agosto de 2019 le pedí que sea mi novia y el 17 de agosto de 2022 le propuse casamiento. Así que fue un regalo de aniversario”, contó emocionado en diálogo con Infobae. Mientras que Brisa no ocultó su asombro: “No me lo esperaba, jamás. Nosotros queríamos casarnos, yo aparte lo jodía porque él me había regalado un anillo cuando empezamos a salir que se me rompió y entonces le decía ‘Hay que cambiarlo este’. Pero jodiendo. Jamás me imaginé que iba a ser ahí”.

Ambos viajaron desde Presidencia Roque Saenz Peña, Chaco, hasta Capital Federal en auto. Fue un trayecto de 12 horas que compartieron junto al padre, al tío y al primo de la joven con el objetivo de pisar La Bombonera por primera vez en sus vidas.

“Una emoción que no puedo explicar, primero por conocer La Bombonera, una experiencia que no se me olvida jamás. Me temblaba el cuerpo, sentía que las costillas se me salían, me temblaba todo, una sensación inolvidable. Volvimos al hotel y me zumbaban los oídos, no podía parar, llegamos y lloramos. No entendíamos dónde estábamos, no lo podíamos creer. Vimos muy poco del partido porque no lo podíamos creer”.

Alan y Brisa sellaron su amor en La Bombonera

Alan y Brisa se conocieron hace tiempo en un campamento organizado por el hermano del muchacho. Por ese entonces, la chica estaba cursando su último año del secundario y al verlo, se enamoró: “Ahí nos vimos y yo después le comenté una foto en Instagram y ahí empezamos a hablar”.

Uno de los puntos en común fue el amor por el Xeneize. Ambos son fanáticos y ven todos los partidos por televisión. “Somos recontra fanáticos tenemos nuestras habitaciones pintadas con los colores de Boca”, contó Alan quién aún estaba sorprendido por la reacción del público que estaba en la cancha el jueves: “Nadie lo podía creer, nos aplaudió la mitad del estadio. Fue una locura, la gente se empezó a levantar, creo que yo jugué mejor que el equipo, estoy seguro”.

Lamentablemente, les quedó la espina de no haber podido festejar un gol, pero sí vivieron un momento increíble cuando Agustín Rossi le contuvo el penal a Gaspar Servio: “Fue como un gol esa atajada, fue increíble lo que vivimos”.

Ya en Chaco, Brisa y Alan ahora deberán dedicarle tiempo a planear su boda: “Quiero que mi matrimonio sea como el Boca de Bianchi. Sin dudas”, comentó feliz el futuro esposo que también tiene en mente algo más para dentro de unos años. “Mi máximo ídolo es Juan Román Riquelme. Mi hijo se va a llamar Juan Román y el resto que le ponga el apellido que ella quiera”. En este punto, parece no haber dilema ya que el actual vicepresidente del club es también el máximo ídolo de ella: “También pensé Martín, por Palermo, tal vez Martín Román o algo así”.

